Newcastle angažoval mladíkov Scotta a Turnera

Newcastle upon Tyne 29. júla (TASR) - Novými posilami anglického futbalového klubu Newcastle United sa stali stredopoliar Kyle Scott a brankár Jake Turner. Dvadsaťjedenročný Scott, ktorý na mládežníckej úrovni reprezentoval Anglicko, Írsko aj USA, prišiel ku "strakám" z londýnskej Chelsea, 20-ročný Turner bol doteraz kmeňový hráč Boltonu.



"Je to pre mňa excelentná príležitosť, nemôžem sa dočkať štartu ročníka. Hrať v Premier League bolo pre mňa vždy veľkým snom," citovala agentúra DPA Turnera, ktorý si zachytal aj za anglickú reprezentáciu do 19 rokov. Minulú sezónu absolvoval na hosťovaniach v Stalybridge Celtic a Darlingtone, teraz bude pôsobiť v rovnakom mužstve ako slovenský brankár Martin Dúbravka. Scott vlani hosťoval v holandskom klube Telstar.