Newcastle zdolal Huddersfield, Dúbravka vychytal tretiu nulu

Premier League - 32. kolo:



Crystal Palace – FC Liverpool 1:2 (0:1)



Góly: Milivojevič (z 11 m) - 49. Mane, 84. Salah







West Ham United – FC Southampton 3:0 (3:0)



Góly: 17. a 45.+4 Arnautovič, 13. Mario







Brighton & Hove Albion – Leicester City 0:2 (0:0)



Gól: 84. Iborra, 90.+6 Vardy, ČK: 87. Ndidi (Leicester)







Manchester United – Swansea City 2:0 (2:0)



Góly: 5. Lukaku, 20. Sanchez







Newcastle United – Huddersfield Town 1:0 (0:0)

Gól: 80. Perez



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý zápas/







FC Watford – AFC Bournemouth 2:2 (1:1)



Góly: 13. Kiko, 49. Pereyra - 43. King (z 11 m), 90.+3 Defoe







West Bromwich Albion – FC Burnley 1:2 (0:1)



Góly: 83. Rondon - 22. Barnes, 73. Wood

Londýn 31. marca (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka opäť dostal dôveru v základnej jedenástke Newcastlu United a jeho tím zvíťazil v sobotňajšom domácom 32. kole anglickej Premier League nad Huddersfieldom 1:0. Dúbravka má v prebiehajúcej sezóne na konte päť odohratých zápasov, v troch z nich si udržal čistý štít.Úlohu favorita potvrdil FC Liverpool, ten na ihrisku Crystal Palace triumfoval 2:1. Po polčase prehrávali zverenci trénera Jürgena Kloppa 0:1 po góle Luku Milivojeviča z pokutového kopu, po zmene strán sa však najskôr presadil Sadio Mane a o výhre hostí napokon rozhodol najlepší kanonier súťaže Mohammed Salah. Bol to pre neho už 29. gól v tomto ročníku PL.Zvíťazil aj Manchester United, ktorý si po góloch Romelua Lukakua a Alexisa Sancheza poradil so Swansea 2:0.patrí v tabuľke druhé miesto so ziskom 68 bodov, tretí FC Liverpool stráca dva body.