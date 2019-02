Neymar by sa mohol vrátiť už začiatkom marca, verí Tuchel

Dvadsaťsedemročný útočník nútene pauzuje od 23. januára, keď pre zranenie chodidla nedohral zápas šestnásťfinále Francúzskeho pohára proti Štrasburgu.

Paríž 25. februára (TASR) - Tréner futbalistov Paríža St. Germain Thomas Tuchel verí, že sa Brazílčan Neymar zapojí do tréningového procesu úradujúceho francúzskeho majstra už po odvetnom zápase osemfinále Ligy majstrov 2018/2019 proti Manchestru United. Ten je na programe 6. marca.



Dvadsaťsedemročný útočník nútene pauzuje od 23. januára, keď pre zranenie chodidla nedohral zápas šestnásťfinále Francúzskeho pohára proti Štrasburgu (2:0). Bezprostredne po zápase odhadli lekári čas liečenia na 10 týždňov.



Najdrahší hráč v histórii rehabilituje od 20. februára v rodnej Brazílii. "Komunikácia s ním je pre časový posun vcelku náročná, no aj napriek tomu sme v neustálom kontakte. Je pre nás veľmi dôležité, aby sa vrátil do Paríža ešte pred odvetou s Manchestrom United a bol pre hráčov psychickou oporou," povedal 45-ročný Nemec.



PSG si v si v 8 zápasoch bez svojho hviezdneho útočníka pripísal 7 víťazstiev a jednu prehru. Z úvodného osemfinálového duelu na Old Trafford si Parížania odviezli víťazstvo 2:0.