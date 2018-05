Neymar do Realu Madrid neprestúpi, tvrdí prezident PSG

Hráč PSG Neymar. Foto: TASR/AP

Dvadsaťšesťročný brazílsky útočník prišiel do Paríža len pred rokom za astronomických 222 miliónov eur z FC Barcelona, no v týchto dňoch sa v španielskych médiách spomína jeho možný prestup do Realu.

Dvadsaťšesťročný brazílsky útočník prišiel do Paríža len pred rokom za astronomických 222 miliónov eur z FC Barcelona, no v týchto dňoch sa v španielskych médiách spomína jeho možný prestup do Realu Madrid. "Kto povedal, že tu nezostane? Má platnú zmluvu a bude naďalej hráčom PSG. Je to isté na 2000 percent," vyhlásil Al-Khelaifi.



Neymar momentálne pracuje na svojom návrate po zranení pred blížiacimi sa MS v Rusku. V Paríži má platnú zmluvu až do roku 2022.

