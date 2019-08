Neymar nefiguruje v kádri PSG na nedeľňajší duel s Rennes

Neymar chýbal aj v prvom stretnutí ligovej sezóny proti Nimes (3:0) a už dlhšie sa špekuluje o jeho odchode z Paríža.

Paríž 17. augusta (TASR) - Neymar nefiguruje v kádri futbalistov Paríža St. Germain na nedeľňajší duel 2. kola francúzskej ligy na pôde Rennes. V sobotu to pre agentúru AFP potvrdil kouč Thomas Tuchel.



"Ney dnes nedokončil tréning s mužstvom. Ešte je príliš skoro. Musíme počkať ďalší týždeň," uviedol kouč PSG a na margo možného odchodu Brazílčana do iného klubu uviedol: "Zatiaľ sa nič nezmenilo, ešte má tri roky platnú zmluvu. Momentálne je stále náš hráč."



Neymar chýbal aj v prvom stretnutí ligovej sezóny proti Nimes (3:0) a už dlhšie sa špekuluje o jeho odchode z Paríža. Najčastejšie sa spomína jeho návrat do FC Barcelona alebo transfer do Realu Madrid. Športový riaditeľ PSG Leonardo potvrdil, že klub rokuje s možnými záujemcami.