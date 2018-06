Neymar oslavoval výhru nad Kostarikou slzami: Stále mám sny

Brazílsky ofenzívny klenot urobil radosť aj trénerovi Titemu, ktorý vyzdvihol jeho prínos pre mužstvo a ocenil, že zvládol tlak, ktorý na neho vyvíjajú médiá a fanúšikovia.

Petrohrad 23. júna (TASR) - Obrovská radosť v hľadisku, veľké oslavy na námestí v Riu de Janeiro, Neymarove slzy priamo na trávniku. Takto vyzerali obrázky po záverečnom hvizde rozhodcu Björna Kuipersa, ktorým ukončil piatkový zápas na futbalových MS v Rusku medzi Brazíliou a Kostarikou.



"Kanárici" mali prevahu vo svojom druhom vystúpení v E-skupine po celých 90 minút, ale "Los Ticos" veľmi dlho odolávali. Brankára Navasa zachránilo najskôr brvno po hlavičke Gabriela Jesusa na začiatku druhého polčasu, neskôr sa neujali ani pokusy Paulinha, Coutinha a Neymara. Práve Neymar ťahal brazílsku ofenzívu a bolo vidieť, ako veľmi túži na svetovom šampionáte skórovať. Napokon sa mu to podarilo v siedmej minúte nadstaveného času, keď nadviazal na Coutinhov zásah z prvej minúty nadstavenia. Aj preto po zápase klesol na kolená so slzami v očiach. "Bolo to od šťastia. Som šťastný, že sme to zvládli, túžba vyhrať bola silná," napísal Neymar na sociálnu sieť Instagram. "V mojom živote nebolo nič jednoduché, tak prečo by to tak malo byť teraz? Stále mám sny a ciele."



Brazílsky ofenzívny klenot urobil radosť aj trénerovi Titemu, ktorý vyzdvihol jeho prínos pre mužstvo a ocenil, že zvládol tlak, ktorý na neho vyvíjajú médiá a fanúšikovia. Vyzdvihol ho aj spoluhráč Philippe Coutinho: "Neymar mal ťažké zranenie, prešiel veľmi ťažkým obdobím. Jeho radosť z toho, že je späť na ihrisku, je nákazlivá. Všetci sme šťastní, že sa vrátil, dostal sa na ihrisko a skóroval." Tite však upozornil, že jeho zverenec potrebuje ešte nejaký čas, aby sa dostal do svojej ideálnej formy: "Som presvedčený, že to urobí. Potom ešte na turnaji ukáže veľké veci."



Neymar bol však aj účastníkom kontroverzie v 78. minúte. Po súboji Giancarlom Gonzalezom spadol na zem, rozhodca Kuipers odpískal penaltu. Po preskúmaní VAR však zmenil názor a usúdil, že Neymar spadol bez cudzieho zavinenia. Brazílčana však hráči Kostariky nešetrili, utŕžil niekoľko bolestivých kopancov, na čo reagoval aj brazílsky kormidelník. "Mrzí ma, že je neustále terčom hráčov súpera, ktorí sa ho snažia brániť nečistým spôsobom. Brazília nepotrebuje pomoc od rozhodcu. Ale na Neymara je v každom zápase množstvo unfér zákrokov."



Výhru "Selecao" oslavovala celá Brazília. Ľudia so žltými a zelenými tričkami, resp. národnými vlajkami prehodenými cez ramená v celej krajine sledovali duel v baroch, reštauráciách, kaviarňach či námestiach na veľkých obrazovkách. Takto to vyzeralo počas piatkového podvečera v každom brazílskom meste. "Kostarika dlho odolávala, ale Brazília napokon priniesla šťastie a radosť všetkým obyvateľom," citovala agentúra AP taxikára z Ria de Jainero Marcia de Souzu.