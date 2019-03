Neymar prezradil, že pred MS 2018 si okrem chodidla zranil aj členok

Futbalista je opäť na maródke.

Sao Paulo 2. marca (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar prezradil, že pred MS 2018 v Rusku sa okrem zlomeniny metatarzálnej kostičky v chodidle boril aj so zranením členka, ktoré až doposiaľ držal v tajnosti. Dvadsaťsedemročný útočník parížskeho St. Germain to povedal v rozhovore pre televíznu stanicu TV Globo.



"Okrem zranenia chodidla som si roztrhol aj väzy v členku. O to náročnejšia a dlhšia bola moja liečba pred majstrovstvami sveta. Zranenie členka je vždy mimoriadne nepríjemné a trvá nejaký čas, kým ste po ňom stopercentne fit," uviedol Neymar, ktorý je momentálne opäť na maródke.



Zranenie, ktoré utrpel 23. januára, ho stále nepustilo na súťažné trávniky. Vrátiť by sa mohol v priebehu apríla a teoreticky by tak mohol stihnúť prípadné štvrťfinále Ligy majstrov, do ktorého má PSG našliapnuté po víťazstve 2:0 na ihrisku Manchestru United v prvom osemfinálovom súboji. Odveta je na programe v stredu 6. marca v Parku princov. "Plakal som dva dni," povedal Neymar o najnovších zdravotných problémoch v rozhovore, ktorý TV Globo odvysiela celý v nedeľu.