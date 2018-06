Neymar sa vrátil do tréningového procesu Brazílie

Dvadsaťšesťročný hviezdny krídelník absolvoval podľa Brazílskej futbalovej federácie CBF celý tréning, ktorý bol za zavretými dvermi v Soči.

Soči 20. júna (TASR) - Brazílsky futbalový reprezentant Neymar sa v stredu vrátil do tréningového procesu svojho tímu na majstrovstvách sveta v Rusku. Deň predtým predčasne opustil tréning pre menšie zranenie členka.



Dvadsaťšesťročný hviezdny krídelník absolvoval podľa Brazílskej futbalovej federácie CBF celý tréning, ktorý bol za zavretými dvermi v Soči. Zaberal bez obmedzení a nemal by chýbať v zostave "kanárikov" v piatkovom zápase E-skupiny v Petrohrade proti Kostarike.



Brazília vstúpila do svetového šampionátu v nedeľu remízou 1:1 so Švajčiarskom. Na čele skupiny je priebežne Srbsko, ktoré vyhralo nad Kostarikou 1:0.