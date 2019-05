Neymar vynechal druhý tréning Brazílie za sebou, podrobuje sa liečbe

Pre najdrahšieho hráča sveta sú to ďalšie zdravotné problémy po tom, ako od aprílového návratu po zlomenine piatej metatarzálnej kostičky odohral za Paríž St. Germain iba päť stretnutí.

Rio de Janeiro 31. mája (TASR) - Brazílsky futbalový reprezentant Neymar vynechal už druhý tréning za sebou pre zranenie ľavého kolena, no mal by nastúpiť v prípravnom zápase pred Copa America s Katarom, ktorý je na programe 5. júna.



Dvadsaťsedemročný útočník si privodil menšie zranenie už v utorok, keď nedokončil spoločný tréning tímu. Na druhý deň pracoval s fyzioterapeutmi a to isté sa zopakovalo aj vo štvrtok. Vedenie brazílskeho tímu na sociálnej sieti potvrdilo, že Neymar sa stále podrubuje liečbe.



Pre najdrahšieho hráča sveta sú to ďalšie zdravotné problémy po tom, ako od aprílového návratu po zlomenine piatej metatarzálnej kostičky odohral za Paríž St. Germain iba päť stretnutí. Brazília sa pripravuje na majstrovstvá Južnej Ameriky v stredisku Granja Comary neďaleko Ria de Janeiro. Prípravný duel s Katarom odohrá 5. júna v hlavnom meste Brazília, o štyri dni neskôr sa stretne s Hondurasom. Osemnásobný víťaz a organizátor turnaja otvorí kontinentálny šampionát 14. júna v Sao Paule proti Bolívii. V skupine sa stretne aj s Venezuelou a Peru. Informovala agentúra AP.