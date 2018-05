Neymar získal ocenenie pre najlepšieho hráča francúzskej ligy

Neymar vsietil v 20 ligových zápasoch 19 gólov a na ďalších 13 prihral.

Paríž 14. mája (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar získal ocenenie pre najlepšieho hráča francúzskej Ligue 1 za uplynulú sezónu. Na ďalších dvoch priečkach skončili jeho spoluhráči z Paríža St. Germain - uruguajský kanonier Edinson Cavani a francúzsky reprezentant Kylian Mbappe.



PSG slávil v sezóne 2017/2018 treble, keď triumfoval v domácej súťaži, Francúzskom i ligovom pohári. "Chcem sa poďakovať všetkým mojim spoluhráčom. Bez ich pomoci by som nikdy nezískal túto trofej. Je to pre mňa veľká česť byť najlepším hráčom francúzskej ligy," citovala agentúra AP slová Neymara, ktoré odzneli v rozhovore pre televíziu beIN Sports.



Neymar vsietil v 20 ligových zápasoch 19 gólov a na ďalších 13 prihral. Od 25. februára nútene pauzoval po tom, ako si v stretnutí proti Olympique Marseille zlomil priehlavkovú kosť. V marci sa v Brazílii podrobil operácii. Po rekonvalescencii už začal s ľahkým tréningom a mal by byť reprezentačnému trénerovi Titemu k dispozícii na MS v Rusku.