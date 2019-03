Neymarov návrat na trávniky sa blíži

Dvadsaťsedemročný Neymar utrpel zlomeninu predpriehlavkovej kosti na pravej nohe 23. januára počas šestnásťfinále Fracúzskeho pohára proti Štrasburgu.

Paríž 13. marca (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar, ktorý od 23. januára laboruje so zlomeninou pravej nohy, je na dobrej ceste vrátiť sa do tréningového procesu Paríža St. Germain. Stať by sa tak malo skôr, ako sa pôvodne predpokladalo. Pozitívnu správu priniesli výsledky vyšetrenia v katarskej Dohe.



"Výsledky boli excelentné. Plán na najbližšie obdobie je taký, že budeme pokračovať v rehabilitácii, pokým nedospejeme do fázy, keď bude môcť trénovať bez obmedzení. Nateraz sme zostavili dva druhy tréningových jednotiek. V jednom sa zameriavame na silu, druhý je čisto metabolický," povedal pre hráčovu webstránku jeho kondičný tréner Ricardo Rosa.



Dvadsaťsedemročný Neymar utrpel zlomeninu predpriehlavkovej kosti na pravej nohe 23. januára počas šestnásťfinále Fracúzskeho pohára proti Štrasburgu (2:0). Bezprostredne po zápase odhadli lekári čas liečenia na 10 týždňov. V doterajšom priebehu sezóny zaznamenal hviezdny útočník v drese PSG vo všetkých súťažiach 20 gólov a 9 asistencií.