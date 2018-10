Neymarovi hrozí v Španielsku šesť rokov za mrežami

Prokurátori pôvodne žiadali pre útočníka Paríža St. Germain dvojročný trest za nezrovnalosti pri jeho prestupe zo Santosu do FC Barcelona pred piatimi rokmi.

Madrid 31. októbra (TASR) - Neymarovi hrozí v Španielsku šesťročné väzenie. Vyhlásil to španielsky sudca na základe obvinení z podvodu a korupcie, ktorým brazílsky futbalista čelí.



Prokurátori pôvodne žiadali pre útočníka Paríža St. Germain dvojročný trest za nezrovnalosti pri jeho prestupe zo Santosu do FC Barcelona pred piatimi rokmi. Súd v stredu ale skonštatoval, že vzhľadom na rozsah obvinení hrozí Neymarovi až šesť rokov v prípade, že ho uznajú vinným. Pre Brazílčana je to nepriaznivá správa, pretože v Španielsku sú tresty do dvoch rokov pri prvom previnení zvyčajne iba podmienečné, takže by sa vyhol väzeniu.



Obvinenia voči Neymarovi vzniesli po tom, čo brazílska investičná spoločnosť podala námietku, že za prestup Neymara zinkasovala menší podiel, pretože časť prestupovej sumy zainteresovaní zatajili. Obvineniu čelia aj rodičia Neymara, prezident Barcelony Josep Bartomeu, bývalý prezident Barcelony Sandro Rosell a oba kluby - FC Barcelona i Santos. Všetci vinu popreli. Termín súdneho procesu zatiaľ nestanovili. Informovala agentúra AP.