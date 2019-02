Nedeľňajší Super Bowl LIII s najnižšou sledovanosťou od 2009

Napriek tomu patrí Super Bowl k najžiadanejším prenosom v USA, od roku 2009 sledovanosť nepodliezla hranicu 100 miliónov divákov.

New York 5. februára (TASR) - Nedeľňajšie vyvrcholenie ligy amerického futbalu NFL Super Bowl LIII medzi New England Patriots a Los Angeles Rams (13:3) videlo v zámorí 100,7 milióna televíznych divákov. Je to najmenší počet za uplynulých deväť rokov.



V porovnaní s minulým ročníkom ide o trojpercentný pokles záujmu. Ten sa znižuje každoročne od 2015, keď si finále New England - Seattle pozrelo 114,4 milióna divákov. Napriek tomu patrí Super Bowl k najžiadanejším prenosom v USA, od roku 2009 sledovanosť nepodliezla hranicu 100 miliónov divákov. Informovala o tom agentúra AP.