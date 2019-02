NFL: New England Patriots zdolali Los Angeles Rams a majú Super Bowl

New England Patriots zvíťazili v nedeľňajšom finále ligy amerického futbalu NFL nad Los Angeles Rams 13:3. Triumfom v Super Bowle LIII na Mercedes-Benz Stadium v Atlante získali šiestykrát trofej Vincea Lombardiho a v historickej tabuľke sa vyrovnali najúspešnejšiemu klubu Pittsburghu Steelers. Foto: TASR/AP

Super Bowl LIII:

Los Angeles Rams - New England Patriots 3:13 (0:0, 0:3, 3:0, 0:10)

Zoznam víťazov Super Bowlu od roku 1967:

1967: Green Bay Packers



1968: Green Bay Packers



1969: New York Jets



1970: Kansas City Chiefs



1971: Baltimore Colts



1972: Dallas Cowboys



1973: Miami Dolphins



1974: Miami Dolphins



1975: Pittsburgh Steelers



1976: Pittsburgh Steelers



1977: Oakland Raiders



1978: Dallas Cowboys



1979: Pittsburgh Steelers



1980: Pittsburgh Steelers



1981: Oakland Raiders



1982: San Francisco 49ers



1983: Washington Redskins



1984: Los Angeles Raiders



1985: San Francisco 49ers



1986: Chicago Bears



1987: New York Giants



1988: Washington Redskins



1989: San Francisco 49ers



1990: San Francisco 49ers



1991: New York Giants



1992: Washington Redskins



1993: Dallas Cowboys



1994: Dallas Cowboys



1995: San Francisco 49ers



1996: Dallas Cowboys



1997: Green Bay Packers



1998: Denver Broncos



1999: Denver Broncos



2000: St. Louis Rams



2001: Baltimore Ravens



2002: New England Patriots



2003: Tampa Bay Buccaneers



2004: New England Patriots



2005: New England Patriots



2006: Pittsburgh Steelers



2007: Indianapolis Colts



2008: New York Giants



2009: Pittsburgh Steelers



2010: New Orliens Saints



2011: Green Bay Packers



2012: New York Giants



2013: Baltimore Ravens



2014: Seattle Seahawks



2015: New England Patriots



2016: Denver Broncos



2017: New England Patriots



2018: Philadelphia Eagles



2019: New England Patriots



najviac titulov od roku 1967:



Pittsburgh Steelers, New England Patriots 6



Dallas Cowboys 5



San Francisco 49ers 5



Green Bay Packers 4



New York Giants 4



Výsledky finálových zápasov Super Bowlu od roku 1967:

2019: New England Patriots - Los Angeles Rams 13:3



2018: Philadelphia Eagles - New Engalnd Patriots 41:33



2017: New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 pp



2016: Denver Broncos - Carolina Panthers 24:10



2015: New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24



2014: Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8



2013: Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31



2012: New York Giants - New England Patriots 21:17



2011: Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 31:25



2010: New Orliens Saints - Indianapolis Colts 31:17



2009: Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 27:23



2008: New York Giants - New England Patriots 17:14



2007: Indianapolis Colts - Chicago Bears 29:17



2006: Pittsburgh Steelers - Seattle Seahawks 21:10



2005: New England Patriots - Philadelphia Eagles 24:21



2004: New England Patriots - Carolina Panthers 32:29



2003: Tampa Bay Buccaneers - Oakland Raiders 48:21



2002: New England Patriots - St. Louis Rams 20:17



2001: Baltimore Ravens - New York Giants 34:7



2000: St. Louis Rams - Tennessee Titans 23:16



1999: Denver Broncos - Atlanta Falcons 34:19



1998: Denver Broncos - Green Bay Packers 31:24



1997: Green Bay Packers - New England Patriots 35:21



1996: Dallas Cowboys - Piitsburgh Steelers 27:17



1995: San Francisco 49ers - San Diego Chargers 49:26



1994: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 30:13



1993: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 52:17



1992: Washington Redskins - Buffalo Bills 37:24



1991: New York Giants - Buffalo Bills 20:19



1990: San Francisco 49ers - Denver Broncos 55:10



1989: San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 20:16



1988: Washington Redskins - Denver Broncos 42:10



1987: New York Giants - Denver Broncos 39:20



1986: Chicago Bears - New England Patriots 46:10



1985: San Francisco 49ers - Miami Dolphins 38:16



1984: Los Angeles Raiders - Washington Redskins 38:9



1983: Washington Redskins - Miami Dolphins 27:17



1982: San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 26:21



1981: Oakland Raiders - Philadelphia Eagles 27:10



1980: Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams 31:19



1979: Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 35:31



1978: Dallas Cowboys - Denver Broncos 27:10



1977: Oakland Raiders - Minnesota Vikings 32:14



1976: Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 21:17



1975: Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings 16:6



1974: Miami Dolphins - Minnesota Vikings 24:7



1973: Miami Dolphins - Washington Redskins 14:7



1972: Dallas Cowboys - Miami Dolphins 24:3



1971: Baltimore Ravens - Dallas Cowboys 16:13



1970: Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings 23:7



1969: New York Jets - Baltimore Ravens 16:7



1968: Green Bay Packers - Oakland Raiders 33:14



1967: Green Bay Packers - Kansas City Chiefs 35:10

Zoznam Najužitočnejších hráčov (MVP) Super Bowlu od roku 1967:

2019: Julian Edelman (New England Patriots)



2018: Nick Foles (Philadelphia Eagles)



2017: Tom Brady (New England Patriots)



2016: Von Miller (Denver Broncos)



2015: Tom Brady (New England Patriots)



2014: Malcolm Smith (Seattle Seahawks)



2013: Joe Flacco (Baltimore Ravens)



2012: Eli Manning (New York Giants)



2011: Aaron Rodgers (Green Bay Packers)



2010: Drew Brees (New Orleans Saints)



2009: Santonio Holmes (Pittsburgh Steelers)



2008: Eli Manning (New York Giants)



2007: Peyton Manning (Indianapolis Colts)



2006: Hines Ward (Pittsburgh Steelers)



2005: Deion Branch (New England Patriots)



2004: Tom Brady (New England Patriots)



2003: Dexter Jackson (Tampa Bay Buccaneers)



2002: Tom Brady (New England Patriots)



2001: Ray Lewis (Baltimore Ravens)



2000: Kurt Warner (St. Louis Rams)



1999: John Elway (Denver Broncos)



1998: Terrell Davis (Denver Broncos)



1997: Desmond Howard (Green Bay Packers)



1996: Larry Brown (Dallas Cowboys)



1995: Steve Young (San Francisco 49ers)



1994: Emmitt Smith (Dallas Cowboys)



1993: Troy Aikman (Dallas Cowboys)



1992: Mark Rypien (Washington Redskins)



1991: Ottis Anderson (New York Giants)



1990: Joe Montana (San Francisco 49ers)



1989: Jerry Rice (San Francisco 49ers)



1988: Doug Williams (Washington Redskins)



1987: Phil Simms (New York Giants)



1986: Richard Dent (Chicago Bears)



1985: Joe Montana (San Francisco 49ers)



1984: Marcus Allen (Los Angeles Raiders)



1983: John Riggins (Washington Redskins)



1982: Joe Montana (San Francisco 49ers)



1981: Jim Plunkett (Oakland Raiders)



1980: Terry Bradshaw (Pittsburgh Steelers)



1979: Terry Bradshaw (Pittsburgh Steelers)



1978: Randy White, Harvey Martin (Dallas Cowboys)



1977: Fred Biletnikoff (Oakland Raiders)



1976: Lynn Swann (Pittsburgh Steelers)



1975: Franco Harris (Pittsburgh Steelers)



1974: Larry Csonka (Miami Dolphins)



1973: Jake Scott (Miami Dolphins)



1972: Roger Staubach (Dallas Cowboys)



1971: Chuck Howley (Dallas Cowboys)



1970: Len Dawson (Kansas City Chiefs)



1969: Joe Namath (New York Jets)



1968: Bart Starr (Green Bay Packers)



1967: Bart Starr (Green Bay Packers)

New England Patriots zvíťazili v nedeľňajšom finále ligy amerického futbalu NFL nad Los Angeles Rams 13:3. Triumfom v Super Bowle LIII na Mercedes-Benz Stadium v Atlante získali šiestykrát trofej Vincea Lombardiho a v historickej tabuľke sa vyrovnali najúspešnejšiemu klubu Pittsburghu Steelers. Patriots sa predstavili vo finále tretíkrát za sebou a rehabilitovali sa za vlaňajší nezdar s Philadelphiou Eagles. Tentokrát hrali prím obrany, skóre 13:3 bolo najnižšie v histórii Super Bowlu.Bill Belichik sa vo veku 66 rokov sa stal najstarším trénerom, ktorý doviedol svoje mužstvo k víťazstvu v Super Bowle. Spoločne s rozohrávačom Tomom Bradym sa predstavili vo finále deviatykrát počas sedemnásťročnej spolupráce. Zhodou okolností, jednu z najúspešnejších epoch v športovej histórii odštartovali v roku 2002 víťazstvom vo finále NFL práve nad Rams, ktorí vtedy sídlili v St. Louis.Štyridsaťjedenročný Brady, ako najstarší quarterback vôbec, získal šiesty titul v kariére a v historických štatistikách sa dostal na čelo pred Charlesa Haleya.Najužitočnejším hráčom zápasu sa však nestal, tejto pocty sa dočkal jeho spoluhráč Julian Edelman, ktorý zachytil desať prihrávok a nazbieral 141 yardov. Sezóna sa preňho skončila najlepšie ako mohla. Tešiť ho to môže o to viac, že úvodné štyri zápasy tohto ročníka vynechal pre dopingový dištanc.Prvá útočná akcia zápasu patrila New England Patriots. Brady zvolil opatrný prístup po zemi. Taktika mu vychádzala, Patriots sa plynule dostali na 37 yardov k end zóne. Potom skúsený rozohrávač zvolil prihrávku, ktorú zachytil obranca Rams Cory Littleton. Los Angeles však nedokázalo zužitkovať Bradyho chybu. Najbližšie ku skórovaniu v úvodnej 15-minútovke boli Patriots, Stephen Gostkowski pokus o field goal zo 46 yardov nepremenil. Šancu na reparát dostal až v druhej štvrtine, tentokrát z podobnej vzdialenosti neminul - 3:0. V prvom polčase ofenzívne formácie výrazne zaostávali za obranami. Najmä quarterback LA Jared Goff pôsobil rozpačitým dojmom, ale neoslnil ani Tom Brady. Zaujala iba jeho spolupráca s Julianom Edelmanom, ktorý bol takmer výhradným príjemcom prihrávok a efektívneobranu Rams, ani jednu akciu však Patriosts nedotiahli na touchdown. Polčasové skóre 3:0 bolo druhé najmnižšie od Supr Bowlu IX.V druhom polčase pokračovalo defenzívne predstavenie. V závere tretej časti hry pookrial Goff. Osmenásťyardovou prihrávkou našiel Roberta Wooda a Rams sa dostali na tridsaťyardovú hranicu. Goff sa pokúsil nájsť Brandina Cooksa v end zóne, ale ten tiesnený obrancom nezachytil ťažkú prihrávku. Vzápätí sa mladý rozohrávač LA nechal sackovať a kickerovi Gregovi Zuerleinovi skomplikoval situáciu. Ten však potvrdil reputáciu jedného z najlepších hráčov ligy na svojom poste a z 53 yardov vyrovnal na 3:3. Pats sa nenechali zaskočiť. Naopak, sedem minút pred koncom Brady ukázal, prečo patrí k najväčším hviezdam v histórii NFL. Dvadsaťdeväťyardovou prihrávkou našiel Roba Gronkowskeho a posunul New England na dva yardy k end zóne. Pats najväčšiu šancu v zápase využili a hneď z prvej akcie skóroval Sony Michel, pre ktorého to bol šiesty touchdown v tohtoročnom play off. Gostkowki potvrdil a poslal svoj tím do sedembodového vedenia. S ubúdajúcim časom sa Rams dostávali pod čoraz väčší tlak. Goff musel viac riskovať a uchyloval sa k dlhším prihrávkam. Necelých päť minút pred koncom zápasu mu to takmer vyšlo, ale Cooksovu radosť v end zóne opäť prekazila bezchybná obrana Patriots. Sľubný útok sa napokon skončil pre Rams katastrofálne. Nasledujúcu prihrávku zachytil Stephon Gilmore a získal loptu pre Patriots. Tí zúročili svoje skúsenosti a neposkytli Rams príležitosť na dramatizáciu. Práve naopak, v závere pridali poistku v podobe field goalu a získali šiestykrát v histórii trofej Vincea Lombardiho.hlavný tréner New England Patriots:, quarterback New England Patriots: