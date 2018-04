NHL: Anaheim a New Jersey sa priblížili k postupu do play off

Výsledky:



Philadelphia - Boston 4:3 pp,

Tampa Bay - Nashville 1:4,

Montreal - New Jersey 1:2,

Pittsburgh - Washington 1:3,

Anaheim - Colorado 4:3 pp

New York 2. apríla (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals triumfovali v noci na pondelok v zámorskej NHL na ľade Pittsburghu Penguins 3:1 a zabezpečili si prvenstvo v Metropolitnej divízii. Švédsky krídelník Filip Forsberg prispel dvomi gólmi a asistenciou k víťazstvu Nashvillu na ľade Tampy Bay 4:1. Predators si upevnili post lídra Centrálnej divízie.Hráči Philadelphie Flyers vyhrali v nedeľu nad Bostonom Bruins 4:3 po predĺžení. V drese hostí sa vrátil do zostavy kapitán "medveďov" Zdeno Chára. Na ľade strávil viac ako 21 minút, na bránku "letcov" vyslal päť striel, ale nebodoval. Slovenský obranca opäť nastúpil po vyliečení zranenia v hornej časti tela, pre ktoré nemohol hrať v uplynulých deviatich zápasoch svojho tímu.Anaheim proti Coloradu zmazal dvojgolové manko a napokon zvíťazil 4:3 po predĺžení. O zisku dvoch bodov pre Ducks, ktorí sa posunuli v Západnej konferencii na šieste miesto, rozhodol v druhej minúte extra času český krídelník Ondřej Kaše. Dôležitý krok k postupu do play off spravili New Jersey Devils vďaka víťazstvu 2:1 na ľade Montrealu Canadiens, o ktorom rozhodol Taylor Hall.