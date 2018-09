NHL: Durný putuje späť do USHL, Studenič opustil kemp New Jersey

Studenič odohral v hlavnom kempe tri zápasy bez bodového zisku.

New York 26. septembra (TASR) - Mladý slovenský hokejista Marián Studenič sa rozlúčil s prípravným kempom New Jersey. Vedenie klubu NHL ho poslalo do farmárskeho tímu Binghamton Devils, sezónu tak začne v nižšej zámorskej súťaži AHL.



Ako informoval portál northjersey.com, spolu so Studeničom neprešli sitom ani ďalší traja útočníci Joey Anderson, Michael McLeod a Nick Lappin. New Jersey sa pripravuje na cestu do Európy, pred ktorou zúžilo káder na 29 hráčov (z toho 15 útočníkov). Studenič odohral v hlavnom kempe tri zápasy bez bodového zisku. Devätnásťročného krídelníka čaká prvá zámorská sezóna medzi profesionálmi, dosiaľ hral za oceánom iba na juniorskej úrovni, v minulej sezóne v drese Hamiltonu Bulldogs nazbieral v 62 zápasoch OHL 20 gólov a 28 asistencií.



V kempe Anaheimu nebude ďalej pokračovať slovenský brankár Roman Durný. Ducks ho poslali do tímu Des Moines Buccaneers, ktorý účinkuje v najvyššej americkej juniorskej súťaži United States Hockey League (USHL). Dvadsaťročný brankár nedostal v príprave šancu ani v jednom stretnutí "káčerov". Za Buccaneers chytal už aj v minulom ročníku, v 25 zápasoch mal úspešnosť zásahov 92 percent a priemer 2,38 inkasovaného gólu na zápas.