NHL: Anaheim vyradil dres Niedermayera s číslom 27

Anaheim 18. februára (TASR) - Vedenie klubu zámorskej NHL Anaheim Ducks vyradilo dres bývalého kanadského hokejového obrancu Scotta Niedermayera s číslom 27. Člen Siene slávy v roku 2007 pomohol "káčerom" k zisku Stanleyho pohára a stal sa najužitočnejším hráčom play off. K slávnostnému vyveseniu Niedermayerovho dresu pod strop haly Honda Center prišlo v noci na pondelok pred zápasom s Washingtonom, v ktorom Anaheim zvíťazil 5:2.



V roku 2011 sa Kanaďanovi dostalo rovnakej pocty v New Jersey Devils. Dres "diablov" obliekal 13 sezón a trikrát zdvihol nad hlavu najcennejšiu hokejovú trofej. V roku 2005 prestúpil do Anaheimu. "Keď som mal 18 rokov, veľmi som túžil po zisku Stanleyho pohára. S New Jersey sa mi ho podarilo vybojovať trikrát. Po príchode do Anaheimu som vôbec nepočítal s tým, že by som ako 33-ročný mohol opäť pózovať s touto trofejou. Prevýšilo to všetky moje očakávania," citovala slová Niedermayera agentúra AP.