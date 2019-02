NHL: Sekera blízko k návratu, Edmonton ho poslal na krátko do AHL

V tejto sezóne NHL 32-ročný do hry ešte nezasiahol, keď si po tej minulej zranil achilovku. V Bakersfielde by mal stráviť 6 dní a tri zápasy, v prípade potreby je možné výpožičku predĺžiť o dva duely.

Edmonton 5. februára (TASR) - Slovenský hokejista Andrej Sekera sa po dlhom zranení vráti na ľad v AHL. Jeho klub Edmonton Oilers ho poslal na krátke hosťovanie do Bakersfieldu. Podľa portálu edmontonjournal.com by sa mohol predstaviť v súťažnom zápase už najbližší víkend. Cieľom je poskytnúť mu čas na rozohranie.



V tejto sezóne NHL 32-ročný obranca do hry ešte nezasiahol, keď si po tej minulej zranil achilovku. V Bakersfielde by mal stráviť šesť dní a tri zápasy, v prípade potreby je možné výpožičku predĺžiť o dva duely.



Sekeru trápi zdravie v druhom ročníku za sebou. V úvode roka 2018 si počas play off vážne zranil koleno, do hry sa vrátil až v decembri.



V Edmontone pôsobí od roku 2015 a zmluvu má ešte na dva roky. Obrana Oilers inkasovala v tejto sezóne 171 gólov a je štvrtá najhoršia v súťaži.