NHL: Arizona v zostave s Pánikom vyhrala piaty duel za sebou

NHL - sumáre:



WINNIPEG JETS - FLORIDA PANTHERS 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)



Góly: 9. Ehlers (Wheeler), 18. Laine (Wheeler, Byfuglien) – 15. Dadonov (Yandle, Trocheck), 25. Hoffman (Matheson, Bjugstad), 40. Yandle (Huberdeau, Dadonov), 53. Vatrano (Huberdeau). Brankári: Hellebuyck - Luongo, strely na bránku: 34:26, 13.490 divákov.



/hralo sa v Helsinkách/







ARIZONA COYOTES - CAROLINA HURRICANES 4:3 pp (3:0, 0:1, 0:2 - 1:0)



Góly: 14. Richardson (Goligoski), 16. Perlini (Goligoski, Ekman-Larsson), 17. Cousins (Strome, Goligoski), 62. Grabner (Keller) – 31. Martinook (Faulk, Wallmark), 54. Svečnikov (Slavin, Van Riemsdyk), 55. Staal (McGinn, Williams). Brankári: Raanta - Mrázek, strely na bránku: 25:51, 10.562 divákov.







VANCOUVER CANUCKS - COLORADO AVALANCHE 7:6 pp (1:0, 3:4, 2:2 - 1:0)



Góly: 1. Boeser (Pettersson), 26. Boeser (Pettersson, Goldobin), 29. Eriksson (Gudbranson, Gaunce), 38. Pettersson (Roussel, Stecher), 51. Granlund (Goldobin, Hutton), 60. Pettersson (Horvat, Boeser), 65. Pouliot (Pettersson, Boeser) – 22. Dries (Kerfoot, Wilson), 27. Cole (MacKinnon, Rantanen), 31. MacKinnon (Rantanen, Barrie), 33. Kerfoot (Girard, Wilson), 42. Zadorov (Bourque), 59. MacKinnon (Landeskog, Rantanen)

Slovák v akcii:

New York 3. novembra (TASR) - Hokejisti Arizony Coyotes sa po piatich rokoch dočkali v zámorskej NHL päťzápasovej víťaznej šnúry. V noci na sobotu zdolali Carolinu 4:3 po predĺžení. Slovenský utočník domácich Richard Pánik vyšiel po dvoch dueloch bodovo naprázdno, odohral 12:12 min a pripísal si jednu strelu a štyri "hity".Arizona síce v riadnom hracom čase premárnila trojgólový náskok, o jej triumfe v predĺžení ale rozhodol Rakúšan Michael Grabner. Carolina súpera výrazne prestrieľala (51:25) a aspoň bod si hostia zabezpečili dvoma gólmi v tretej tretine, keď sa v priebehu 40 sekúnd presadili Andrej Svečnikov a Jordan Staal. Alex Goligoski asistoval pri troch góloch "kojotov", brankár Antti Raanta predviedol 48 zákrokov.Center Caroliny Sebastian Aho nestanovil nový rekord v počte zápasov s aspoň jednou asistenciou od začiatku sezóny, tentoraz nebodoval a jeho séria sa tak zastavila na čísle 12. Pred ním dosiahli rovnakú aj Wayne Gretzky a Ken Linseman.Florida sa až na jedenásty pokus dočkala prvého víťazstva v riadnom hracom čase v novej sezóne. V dueli v helsinskej Hartwall Aréne, ktorý sa hral v rámci NHL Global Series, zdolali Winnipeg Jets 4:2. "Panteri" sa tak revanšovali súperovi za prehru 2:4 vo štvrtkovom prvom zápase vo fínskej metropole.Jets nepomohol ani presný zásah Patrika Laineho, fínsky ostrostrelec sa pred fanúšikmi v rodnej krajine zaskvel v dvoch zápasoch štyrmi gólmi. "Tryskáče" po jeho góle viedli 2:1, no Florida otočila skóre, keď v stretnutí využila až tri presilovky - presadili sa v nich Jevgenij Dadonov, Mike Hoffman a obranca Keith Yandle. Triumf podčiarkol v tretej tretine štvrtým gólom Frank Vatrano.Vancouver vyhral v gólovej "prestrelke" doma nad Coloradom 7:6 po predĺžení. Piatimi bodmi (2+3) sa pod to podpísal iba 19-ročný švédsky útočník Elias Pettersson, štyri za dva góly a dve asistencie pridal Brock Boeser. Nathan MacKinnon síce v 59. minúte poslal Colorado do vedenia 6:5, iba 36 sekúnd pred sirénou tretej tretiny ale Pettersson vyrovnal a Derek Pouliot v predĺžení rozhodol o zisku dvoch bodov pre Canucks. Najproduktívnejší hráč súťaže Mikko Rantanen si za Colorado pripísal tri asistencie, v 14 dueloch nazbieral spolu 24 bodov (5+19). Do zostavy Avalanche sa nezmestil slovenský útočník Marko Daňo.(Arizona) 12:12 0 0 0 0 1 0/pozn.: minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/