NHL: Arizona v zostave s Pánikom zdolala Winnipeg

Výsledky:

Arizona - Winnipeg 4:1, Ottawa - Calgary 1:2, Chicago - Dallas 3:4, Detroit - San Jose 3:5, Minnesota - St. Louis 2:1 pp, Washington - New York Rangers 6:5 pp

New York 25. februára (TASR) - Hokejisti Arizony v zostave so slovenským krídelníkom Richardom Pánikom zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NHL nad Winnipegom 4:1. Ottawa s Christiánom Jarošom prehrala s Calgary 1:2, slovenský obranca zaznamenal mínusový bod.Washingtonu Capitals zvíťazili nad New Yorkom Rangers 6:5 po predĺžení. O zisku dvoch bodov pre obhajcov Stanleyho pohára rozhodol Jevgenij Kuznecov.