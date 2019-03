NHL: Barkov s piatimi asistenciami rekordérom Floridy

výsledky:



Florida - Minnesota 6:2, Washington - New Jersey 3:0, Carolina - Winnipeg 1:8, Anaheim - Montreal 8:2

New York 9. marca (TASR) - Hokejisti Floridy zvíťazili v zápase zámorskej NHL na domácom ľade nad Minnesotou 6:2 a zastavili sériu šiestich prehier. Piatimi asistenciami k tomu prispel fínsky útočník Aleksander Barkov, čím kapitán Panthers vytvoril klubový rekord.Washinhton zdolal doma New Jersey 3:0 a natiahol víťaznú sériu na 6 duelov. Brankár Capitals Braden Holtby zastavil 25 striel a zaznamenal už 35. shut out v kariére, čím vyrovnal klubový rekord Nemca Olafa Kölziga. Winnipeg deklasoval domácu Carolinu 8:1 a Montreal bez slovenského útočníka Tomáša Tatara, ktorého vyradila chrípka, prehral v Anaheime vysoko 2:8.