NHL: Barkov, W. Karlsson a O'Reilly sú nominovaní na Lady Byng Trophy

Ocenenie je určené pre najslušnejšieho hráča NHL so športovým duchom a zmyslom pre fair play.

New York 21. apríla - Trofej Lady Byngovej, ktorá je určená pre najslušnejšieho hráča NHL so športovým duchom a zmyslom pre fair play, získa jeden z trojice Aleksander Barkov (Florida Panthers), William Karlsson (Vegas Golden Knights) a Ryan O'Reilly (Buffalo Sabres). Mená finalistov zverejnil oficiálny web zámorskej hokejovej profiligy, víťaz si cenu prevezme 20. júna na slávnostnom galavečeri v Las Vegas.



Barkov nazbieral v základnej časti 78 bodov za 27 gólov a 51 asistencií. Na trestnej lavici sedel sedemkrát, celkovo tak mal na konte iba 14 trestných minút v 79 zápasoch. Mohol by sa stať druhým hráčom "panterov", ktorý by získal túto cenu, v roku 2012 ju dostal obranca Brian Campbell.



Karlsson inkasoval v sezóne 12 trestných minút, čo bolo najmenej spomedzi 40 najlepších strelcov ligy. Švédsky útočník bol okrem toho najlepší v štatistike plus/mínus, v základnej časti nazbieral 49 plusiek.



O'Reilly už doma jednu Trofej Lady Byngovej má, v roku 2014 ju dostal ešte ako hráč Colorada Avalanche. V sezóne nazbieral iba dve trestné minúty, čo je najmenej zo všetkých hráčov, ktorí odohrali aspoň 41 zápasov. Center Buffala bol najlepší v počte vyhraných vhadzovaní, bol na nich úspešný 1274-krát. Je to najviac od sezóny 1997/1998, keď NHL začala túto štatistiku sledovať.