NHL: Bennett sa vyhol arbitráži, podpísal s Calgary nový kontrakt

Calgary 25. júla (TASR) - Klub zámorskej NHL Calgary Flames a útočník Sam Bennett sa vyhli arbitráži, ktorú mali naplánovanú na sobotu 27. júla. Dvadsaťtriročný hokejista sa ako obmedzený voľný hráč dohodol v stredu s "plameňmi" na dvojročnom kontrakte v celkovej výške 5,1 milióna dolárov. Ročne si tak v priemere zarobí 2,55 mil. USD. Informovala o tom agentúra AP.



Bennett odohral v minulej sezóne za Flames 71 zápasov, v ktorých strelil 13 gólov a pridal 14 asistencií. V piatich dueloch v play off si pripísal päť bodov (1+4). Kanaďan si platovo polepší, na konci júna mu vypršala dvojročná zmluva, ktorá mu garantovala ročný plat 1,95 milióna USD.



Savard sa vracia do NHL, bude asistentom Berubeho v St. Louis

Bývalý kanadský hokejista Marc Savard sa vracia do profiligového diania. Úradujúci šampión NHL St. Louis Blues oznámil, že niekdajší vynikajúci center bude jedným z asistentov trénera "bluesmanov" Craiga Berubeho.



"Mal som to šťastie, že som s Marcom počas mojej kariéry hral a veľmi dobre poznám jeho zanietenie pre hokej a jeho znalosti o ňom. Bol skvelý hokejista, jeho prínos pre hráčov a našu organizáciu bude obrovský," uviedol pre TSN Berube na adresu Savarda.



Štyridsaťdvaročný Savard odohral v NHL 807 zápasov, v ktorých strelil 207 gólov a ako elitný nahrávač nazbieral 499 asistencií. Naposledy pôsobil v sezóne 2010/11 v Bostone, predtým hral za Atlantu, Calgary a New York Rangers. Kariéru bol nútený ukončiť zo zdravotných dôvodov. Nedokázal sa zbaviť symptómov otrasu mozgu, keď doplatil na bezohľadné zákroky Matta Cookea a Matta Hunwicka.