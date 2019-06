NHL: Berube podpísal trojročnú zmluvu so St. Louis Blues

Berube mal po nástupe do funkcie bilanciu 38-19-6.

St. Louis 25. júna (TASR) - Vedenie víťaza Stanleyho pohára St. Louis Blues uzavrelo trojročný kontrakt s trénerom Craigom Berubem. Ten bol od novembra 2018 len dočasným kormidelníkom zámorského hokejového tímu, z tejto pozície doviedol klub k historicky prvému triumfu v NHL a bol finalistom na ocenenie Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera sezóny.



"Craig spravil od novembra s tímom veľký pokrok. Vrátil nášmu klubu identitu a nastavil hráčov na jasný cieľ. V tíme fungovala chémia, čo vyvrcholilo až k zisku Stanleyho pohára," povedal podľa klubovej stránky Blues prezident hokejových operácií a generálny manažér Doug Armstrong. "Je to veľký deň pre mňa, aj pre moju rodinu. Mám obrovský rešpekt v náš tím, našu organizáciu a mesto St. Louis. Zažil som najkrajšie obdobie v mojom živote a teším sa na začiatok cesty za obhajobou," povedal Berube. Blues zdolali vo finálovej sérii Boston Bruins so Zdenom Chárom a Jaroslavom Halákom v sedemzápasovej sérii.



Berube mal po nástupe do funkcie bilanciu 38-19-6. Na začiatku januára bol jeho tím posledný v celej NHL, ale napokon skončil tretí v Centrálnej divízii a zabezpečil si postup do play off.