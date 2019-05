NHL: Binnington vychytal St. Louis víťazstvo nad San Jose

3. kolo play off NHL



4. zápas finále Západnej konferencie:



ST. LOUIS BLUES - SAN JOSE SHARKS 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)



Góly: 1. Barbašev, 18. Bozak (Maroon, Tarasenko) - 47. Hertl (Burns, E. Karlsson) Brankári: Binnington - Jones, strely na bránku: 22:30, 18.496 divákov



/stav série: 2:2/

St. Louis 18. mája (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili vo štvrtom zápase finále Západnej konferencie zámorskej NhL nad San Jose Sharks 2:1 a vyrovnali stav série na 2:2. O triumfe "bluesmanov" rozhodol v 18. minúte Tyler Bozak. Piaty duel série je na programe v nedeľu 19. mája o 21.00 SELČ na ľade San Jose.Domáci išli do vedenia hneď v úvode duelu, keď Alexander Steen agresívnym napádaním dostal za bránkou San Jose pod tlak Brenta Burnsa. Najproduktívnejší obranca play off dokázal puk vyhodiť len na hokejku dobiedzajúceho Ivana Barbaševa, ktorého pohotová strela skončila po nešťastnom teči Gustava Nyquista za chrbtom Martina Jonesa v čase 00:35.povedal obranca San Jose Justin Braun. Gól na 2:0 si pripísal v 18. minúte počas presilovej hry Tyler Bozak, ktorý sa ako posledný dotkol puku predtým, než ho Braun poslal korčuľou za Jonesov chrbát. Domáci sa po druhom góle uspokojili a iniciatívu prebrali hostia, ktorí St. Louis v nasledujúcich 40 minútach prestrieľali 21:12.povedal Burns.Tlak “žralokov“ s pribúdajúcim časom vrcholil. Na 1:2 znížil v 47. minúte český útočník Tomáš Hertl. Posledné dve minúty duelu boli podľa brankár domácich Jordana Binningtona čistým šialenstvom. Po tom ako v predchádzajúcom zápase San Jose dokázalo vyrovnať minútu pred koncom, nechceli tentoraz “bluesmani“ nechať nič na náhodu a vyhadzovali puky aj za cenu zakázaného uvoľnenia.povedal Binnington, ktorý zlikvidoval 29 striel súpera. Dvadsaťpäťročný Kanaďan prežíva nováčikovskú sezónu z ríše snov, keď sa svojím 10 víťazstvom v play off osamostatnil v historických tabuľkách klubu na prvom mieste v počte víťazstiev v jednej nadstavbovej časti. Piaty duel série je na programe v nedeľu 19. mája o 21.00 SELČ na ľade San Jose.