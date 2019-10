NHL: Bobrovskij sa odvďačil Vatranovi Rolexkami a balíčkom z McDonalds

Florida 22. októbra (TASR) - Ruský hokejový brankár Sergej Bobrovskij sa odvďačil spoluhráčovi z Floridy Panthers Frankovi Vatranovi. Ten pred príchodom Rusa na Floridu nosil na drese číslo 72, no rovnaké číslo obľubuje aj Bobrovskij. Vatrano mu pred sezónou cez sociálnu sieť odkázal, že mu číslo prenechá za hodinky značky Rolex a večeru, ruský brankár jeho želanie vypočul.



Keď sa Vatrano počas leta dozvedel, že do tímu príde Bobrovskij, napísal na svoj twitter: "Vyzerá to tak, že sa musím vzdať mojej 72-ky a budem nosiť číslo 77. Nevadí, dvoma sedmičkami nič nepokazím. Už sa nemôžem dočkať nových rolexiek a večerí po celý rok zadarmo." Vatrano neskôr priznal, že žartoval, ale aspoň o večeru na účet ruského brankára zabojuje: "Musím to pre neho urobiť. Je v NHL dlhšie ako ja a je fantastický brankár. Nemyslím si, že by sa našiel niekto, kto by mu nedal číslo, ktoré má rád. Teším sa, že ho bude mať, bude veľká súčasť nášho tímu."



V pondelok však Bobrovskij na svojom účte na Twitteri zverejnil fotografiu s Vatranom. Spoluhráčovi sa za prenechanie obľúbeného čísla naozaj odvďačil Rolexkami, krabicou jedla z McDonaldu a fľašou vína. "Nech sa páči, tu je balíček pre Franka za to, že mi prenechal číslo. Ďakujem Bohu, že si nevypýtal nové Ferrari," napísal 31-ročný brankár.