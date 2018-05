NHL: Peter Bondra verí v úspech Washingtonu

Tím okolo kapitána Alexandra Ovečkina prenikol do záverečných bojov o prestížnu trofej po tom, čo vo finále Východnej konferencie vyradil Tampu Bay 4:3 na zápasy.

Washington 26. mája (TASR) – Bývalý kanonier Washingtonu Peter Bondra verí, že súčasní Capitals majú všetky predpoklady na to, aby prvýkrát v histórii získali slávny Stanleyho pohár. Do finále play off zámorskej hokejovej NHL postúpili po dlhých 20 rokoch, narazia v ňom na nováčika Vegas Golden Knights.



Bondra, ktorý v sezóne 1997/1998 zažil v drese Capitals finále na vlastnej koži, sledoval rozhodujúci siedmy duel na ľade Lightning v domácej Capital One Aréne spolu s fanúšikmi. "V hľadisku bolo takmer 10.000 divákov. Bola to zábava," uviedol bývalý slovenský hokejista. "Nechce sa mi veriť, že to trvalo 20 rokov. Cítil som trochu aj úľavu. Som nadšený, že tento tím zažíva takúto sezónu. Fanúšikovia i mesto čakali na túto chvíľu veľmi dlho," dodal niekdajší reprezentačný útočník.



Strelec "zlatého" gólu z finále MS 2002 odohral za Washington 14 sezón a v historickom bodovaní tímu mu patrí druhá priečka za Ovečkinom. Celkovo odohral v základnej časti NHL 1081 zápasov, v ktorých si pripísal 892 bodov za 503 gólov a 389 asistencií. V play off pridal 56 bodov (30+26) v 80 súbojoch. Capitals s Bondrom podľahli pred 20 rokmi vo finále Stanleyho pohára Detroitu 0:4 na zápasy. "Vtedy som po prvý raz cítil, že Washington je hokejové mesto. Všetko v meste sa točilo okolo Capitals. Výsledok finálovej série bol preto pre nás veľkým sklamaním. Nám sa nepodarilo dotiahnuť skvelú sezónu do víťazného konca, ale verím, že tento rok sa to zlomí," povedal päťdesiatročný Bondra.



Finálová séria sa začne v utorok o 2.00 SELČ na ľade "zlatých rytierov".