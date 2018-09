NHL: Bortuzza potrestali za úder lakťom do hlavy Kempného

Dvadsaťdeväťročný Kanaďan vynechá predsezónne duely s Dallasom Stars a Washingtonom, takisto úvodný zápas sezóny 4. októbra proti Winnipegu Jets.

St. Louis 28. septembra (TASR) - Hokejového obrancu Roberta Bortuzza suspendovali na dva zostávajúce prípravné zápasy a otvárací duel novej sezóny zámorskej NHL. Hráč St. Louis Blues dostal trest za úder lakťom do hlavy obrancu Washingtonu Capitals Michala Kempného.



"Michalov zdravotný stav budeme sledovať. Je nešťastné, že takéto fauly sa naďalej dejú, i keď sa ich pokúšame eliminovať. Bol to úder do hlavy a vedenie ligy by sa tým malo zaoberať," citovala agentúra AP trénera Washingtonu Todda Rierdena.



Dvadsaťdeväťročný Kanaďan vynechá predsezónne duely s Dallasom Stars a Washingtonom, takisto úvodný zápas sezóny 4. októbra proti Winnipegu Jets. Navyše dostal pokutu 6183 amerických dolárov. Bortuzza suspendovali druhýkrát v profiligovej kariére, keď v roku 2014 dostal trest za faul na českú legendu Jaromíra Jágra.