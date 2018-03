NHL: Boston bez Cháru prehral na Floride

Výsledky NHL:



Buffalo - Toronto 2:5, New York Islanders - Washington 3:7 /HALÁK od 30. minúty, inkasoval jeden gól z 9 striel/, Philadelphia - Columbus 3:5, Florida - Boston 3:0, Montreal - Pittsburgh 3:5, St. Louis - Colorado 1:4, Winnipeg - Chicago 6:2, Arizona - Nashville 2:3, Los Angeles - Detroit 4:1

New York 16. marca (TASR) - Bez slovenského zápisu do kanadského bodovania sa v noci na piatok odohralo deväť zápasov NHL. Boston prehral na Floride s Panthers 0:3 a v zostave Bruins chýbal Zdeno Chára pre nešpecifikované zranenie hornej časti tela.Brankár "panterov" James Reimer, ktorý vo štvrtok oslávil 30 rokov, si pripísal 46 úspešných zákrokov. V bránke sa opäť predstavil po šiestich zápasoch.povedal Reimer pre oficiálny webový portál profiligy.Marko Daňo si do osobnej štatistiky pripísal plusový bod a jeho Winnipeg zdolal Chicago 6:2. Na poltuctovom zozname gólov Jets nesvieti meno Patrik Laine a ani pri sedemgólovom víťazstve Washingtonu na ľade NY Islanders (7:3) meno Alexander Ovečkin, takže pri hodoch vlastných tímov paradoxne neskóroval ani jeden z oboch európskych kanonierov, bojujúcich o individuálnu trofej top-strelca základnej časti NHL. V druhej polovici zápasu v New Yorku mal na tom zásluhu aj slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý prišiel za stavu 2:5 zachrániť svoj tím od debaklu. Pustil jeden gól z 9 striel, druhý padol do prázdnej bránky. S výkonom jeho kolegu Christophera Gibsona nebol spokojný tréner "ostrovanov" Doug Weight.K 42-gólovému Rusovi Ovečkinovi a 41-gólovému Fínovi Lainemu sa na 40 kusov dotiahol ďalší Rus Jevgenij Malkin, ktorý skóroval za Pittsburgh pri víťazstve v Montreale (5:3). Pre Malkina to je už tretia sezóna v kariére, v ktorej sa dostal cez 40-gólovú hranicu.Arizona v zostave s Richardom Pánikom prehrala na domácom klzisku s Nashvillom 2:3, slovenský útočník strávil na ľade 19 minút a 5 sekúnd, ale bránku súpera neohrozil ani raz. "Kojoti" viedli po dvoch tretinách 2:1, hostia však zvrátili výsledok v poslednej dvadsaťminútovke.povedal pre nhl.com tréner Nashville Peter Laviolette. "Predátorov", ktorí vedú so ziskom 102 bodov celú NHL, čakajú teraz najbližšie dva zápasy opäť u súperov, konkrétne v Colorade a v Buffale.Práve Colorado pokračuje vo výborných výkonoch. "Lavíny" zvíťazili v treťom zápase za sebou, opäť sa gólovo presadil Nathan MacKinnon. Zaznamenal dva góly a asistenciu a v tabuľke produktivity celej NHL je už na štvrtom mieste so ziskom 85 bodov. Na lídra Nikitu Kučerova stráca 6 bodov.povedal na dresu MacKinnona jeho spoluhráč Mikko Rantanen, ktorý rovnako skóroval dvakrát a pridal aj dve asistencie.dodal. Brankár Semjon Varlamov pomohol k víťazstvu 44 úspešnými zákrokmi.Columbus zvíťazil v Philadelphii 5:3, v Metropolitnej divízii sa tak dostal práve pred svojho súpera na tretie miesto.poznamenal útočník "modrokabátnikov" Boone Jenner.