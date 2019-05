NHL: Boston zvíťazil v Caroline a dvadsiatykrát si zahrá o Stanley Cup

3. kolo play off NHL



4. zápas finále Východnej konferencie:



Carolina - Boston 0:4



/konečný výsledok série: 0:4, Boston postúpil do finále play off/

New York 17. mája (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins postúpili do finále play off NHL. Rozhodli o tom v noci na piatok víťazstvom vo štvrtom zápase 3. kola na ľade Caroliny Hurricanes 4:0 a rovnakým pomerom triumfovali aj v sérii. "Medvede" si zahrajú o Stanley Cup dvadsiatykrát v histórii. V drese hostí nehral slovenský obranca Zdeno Chára, dôvod absencie nezverejnili, brankár Jaroslav Halák bol iba na striedačke.Boston uspel v siedmom zápase za sebou. Rozhodujúci duel mal troch hlavných hrdinov - brankár Tuukka Rask si pripísal 24 zákrokov a útočníci Patrice Bergeron (2+1) s Davidom Pastrňákom (1+2) dosiahli tri body. Vo finále sa Bruins stretnú s víťazom série San Jose Sharks - St. Louis Blues, po treťom zápase vedie San Jose 2:1.