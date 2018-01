NHL: Boston prehral s Dallasom, Chára bodoval v treťom zápase za sebou

NHL - sumáre:

BOSTON BRUINS - DALLAS STARS 2:3 pp (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)



Góly: 37. CHÁRA (McAvoy, Nash), 52. Spooner (Krejčí, Grzelcyk) - 24. Johns (Elie, Ritchie), 29. Radulov (Benn), 63. Seguin (Klingberg, Benn). Brankári: Chudobin - Lehtonen, strely na bránku: 32:32, 17.565 divákov.



COLORADO AVALANCHE - ANAHEIM DUCKS 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)



Góly: 10. Nieto (Comeau, Söderberg), 30. MacKinnon (Landeskog), 40. Wilson (Kerfoot, Johnson) - 33. Wagner (Manson, Brown). Brankári: Bernier - Miller, strely na bránku: 29:34, 16.090 divákov.





LOS ANGELES KINGS - SAN JOSE SHARKS 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)



Góly: 53. Lewis (GÁBORÍK, Kempe) - 5. Tierney (Donskoi, DeMelo), 29. Goodrow (DeMelo, Dillon), 50. Boedker (Donskoi, Tierney), 60. Thornton (Braun, Vlasic). Brankári: Kuemper - Jones, strely na bránku: 36:33, 18.230 divákov.





MONTREAL CANADIENS - NEW YORK ISLANDERS 4:5 pp (2:2, 1:2, 1:0 - 0:1)



Góly: 9. Deslauriers (Jeřábek), 13. Byron (Schlemko), 40. Drouin (Galchenyuk, Jeřábek), 54. Pacioretty (Petry, Galchenyuk) - 2. Beauvillier (Barzal), 7. Barzal (Eberle), 23. Pelech (Barzal, Eberle), 26. Tavares, 62. Tavares (Hickey). Brankári: Price - Greiss, strely na bránku: 56:24, 21.302 divákov.





Slováci v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 24:46 1 0 1 0 3 0



Marián Gáborík (Los Angeles) 14:07 0 1 1 0 3 0



/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Washington 16. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára skóroval v pondelňajšom zápase zámorskej NHL, no jeho Boston Bruins prehral na domácom ľade s Dallasom Stars 2:3 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v 63. minúte Tyler Seguin. Los Angeles podľahlo na vlastnom klzisku San Jose Sharks 1:4. Na jedinom góle domácich Kings sa asistenciou podieľal slovenský útočník Marián Gáborík.Boston napriek prehre bodoval v 13. zápase za sebou, čo sa mu predtým podarilo v marci 2014. Zaslúžil sa o to aj slovenský kapitán Bruins, ktorý v 37. minúte svojím štvrtým gólom v sezóne znížil na 1:2. Chára dostal puk od kolegu z obrannej formácie Charlieho McAvoya, využil voľný priestor, posunul sa bližšie k bránke a tvrdou strelou z vrchu ľavého kruhu prekonal Kariho Lehtonena. Na 2:2 vyrovnal v tretej tretine Ryan Spooner a poslal duel do predĺženia. V ňom si zobral hlavné slovo Seguin, ktorý pri avizovanom vylúčení rozhodol po krásnej individuálnej akcii. Bývalý útočník Bruins si položil dvoch obrancov aj brankára Antona Chudobina a dal svoj 22. gól v sezóne.povedal zámorským médiám Seguin. Tréner Bostonu Bruce Cassidy bol napriek prehre spokojný:Chára bodoval v treťom zápase za sebou a zlepšil svoju bilanciu v tejto sezóne na 4+9. Štyridsaťročný veterán má na konte 21 plusových bodov, je líder svojho tímu v tomto hodnotení a v celej NHL mu patrí delené štvrté miesto. Po zápase vyhlásili Cháru za tretiu hviezdu, denník Boston Globe ho dokonca označil za najlepšieho hráča duelu. Okrem gólu, ktorým naštartoval svoj tím, ocenili aj Chárovu prácu v početnej nevýhode pri vylúčení Brada Marchanda v tretej tretine za stavu 2:2. Chára bol na ľade celé dve minúty v oslabení a potom si ešte natiahol striedanie o ďalších 45 sekúnd. Slovenský obranca odohral celkovo 24 minút a 46 sekúnd, najviac zo svojho tímu, vyslal tri strely a zblokoval štyri pokusy súpera.Po trojzápasovej odmlke sa do kanadského bodovania zapísal Marián Gáborík, ale jeho siedma asistencia nestačila Los Angeles na zisk bodov. Kings ťahali tretíkrát v kalifornskom derby so San Jose za kratší koniec (1:4) a celkovo prehrali štvrtý duel za sebou. Po neúspešnej sérii klesli na tretie miesto Pacifickej divizie. Hrdinom Sharks bol bývalý brankár LA Martin Jones, ktorý predviedol 35 zásahov. Prekonal ho len Trevor Lewis, ktorý v 53. minúte po perfektnej prihrávke Gáboríka spoza bránky znížil na 1:3. Skóre duelu uzavrel do prázdnej bránky Joe Thornton a dosiahol 1422. bod v kariére. V historickej tabuľke NHL mu patrí 17. miesto, na Bryana Trottiera stráca tri body." povedal pre nhl.com útočník Kings Adrian Kempe.V bránke New Yorku Islanders dostal tentoraz prednosť pred Jaroslavom Halákom Nemec Thomas Greiss a výrazne sa zaslúžil o víťazstvov Montreale 5:4 po predĺžení. Greiss si pripísal 52 zásahov, čím si utvoril osobné maximum v kariére. Duel rozhodol svojím druhým gólom v zápase kapitán Islanders John Tavares.pochválil Tavares nemeckého brankára. Islanders po sérii piatich prehier vyhrali trikrát za sebou. Opäť dal o sebe výrazne vedieť Mathew Barzal, ktorý dal gól, pridal dve asistencie a so 47 bodmi je najproduktívnejší nováčik NHL. Dvadsaťročný útočník predtým v newyorskom derby prežil päťbodový večer (2+3). Canadiens prestrieľali hostí v pomere 56:24, v druhej tretine 22:6.povedal pre espn.com tréner Montrealu Claude Julien.Výbornú formu potvrdilo Colorado, ktoré zdolalo na domácom ľade Anaheim 3:1 a dosiahlo siedme víťazstvo za sebou. Je to najdlhšia séria úspechov Avalanche od sezóny 2005/2006. Od 31. decembra 2005 do 17. januára 2006 vyhralo Colorado osem duelov za sebou. Brankár Jonathan Bernier mal 33 zákrokov, o gólysa postarali Matt Nieto, Nathan MacKinnon a Colin Wilson. Zlomový moment zápasu sa udial v polovici druhej tretiny, keď Bernier fantastickým zákrokom zmaril stopercentnú šancu Ryana Keslera a hneď z následného brejku zvýšil McKinnon na 2:0.povedal pre zámorské médiá Bernier, ktorý vychytal šesť víťazstiev za sebou a utvoril si osobný rekord v NHL.Ducks chýbal útočník Andrew Cogliano, ktorý si odpykával prvú polovicu z dvojzápasového trestu za faul na Adriana Kempeho z Los Angeles.vynechal vôbec svoj prvý zápas v kariére NHL, predtým nastúpil na 830 duelov za sebou, čo je štvrtá najdlhšia séria v histórii.