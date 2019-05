NHL: Boston deklasoval Carolinu 6:2, vo finále vedie

Play off NHL

2. zápas finále Východnej konferencie

Boston - Carolina 6:2

/stav série: 2:0/



New York 13. mája (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins zvládli aj druhý domáci zápas finále play off Východnej konferencie NHL. V nedeľu zdolali Carolinu Hurricanes hladko 6:2 a v sérii vedú 2:0. Slovenský obranca Zdeno Chára bol najvyťaženejší hráč duelu, keď odohral v dresetakmer 25 minút. Do štatistík si však pripísal iba dve trestné minúty. Jaroslav Halák opäť nechytal.Domácich potiahla najmä tretia formácia, ktorá sa postarala o štyri góly. Fínsky brankár domácich Tuukka Rask zlikvidoval 21 striel hostí. Dva góly strelil obranca Matt Grzelcyk, čo bol v profilige vôbec jeho prvý viacbodový zápas. A prvý gól v play off v kariére dal aj Connor Clifton, čím sa stal 19. strelcom tímu v nadstavbe, čo je vyrovnanie klubového rekordu.Boston hral dobre, dokázal sa vyrovnať s agresívnou hrou Hurricanes, na ktorú odpovedal rovnako. Bol efektívny, rozvážny a hral si svoje. Pri prvom góle Grzelcyka chyboval brankár hostí Petr Mrázek, a aj niektoré ďalšie góly v jeho sieti sa dali chytiť. V závere viedli domáci už 6:0, ale napokon dovolili Caroline skorigovať výsledok gólmi Justina Williamsa a Teuva Teräväinena.citovala agentúra AP trénera Bruins Bruce Cassidyho, ktorého tím ťahá päťzápasovú víťaznú sériu. Na dosiahnutie finále NHL potrebuje ešte dve výhry nad Carolinou. Diváci v hale už po štvrtom góle skandovali:vyjadril sa kormidelník Hurricanes Rod Brind'Amour.povedal pre nhl.com český brankár.Zápas číslo tri je na programe v noci na stredu v Raleigh.