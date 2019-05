NHL: Boston doma zdolal Carolinu v 1. zápase finále konferencie

3. kolo play off NHL

1. zápas finále Východnej konferencie



Boston - Carolina 5:2



/stav série: 1:0/

New York 10. mája (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins vstúpili úspešne do finále Východnej konferencie play off NHL. V noci na piatok zdolali v domácom prvom zápase Carolinu Hurricanes 5:2 a v sérii sa ujali vedenia 1:0. Slovenský kapitán "Zdeno Chára strávil na ľade takmer 20 minút a pripísal si dva plusové body. Brankár Jaroslav Halák na striedačke kryl chrbát Tuukkovi Raskovi.Zápas sa zlomil v tretej tretine. Boston v jej úvode otočil stav duelu, keď v rozmedzí 28 sekúnd využil dve presilové hry. Najprv sa presadil Marcus Johansson a potom aj Patrice Bergeron. O triumfe definitívne rozhodla 58. minúta, keď skóroval Charlie Coyle a o 11 sekúnd pridal poistku Chris Wagner.Skóre zápasu otvoril v 3. minúte obranca Steven Kampfer, pre ktorého to bol prvý gól v play off, a ktorý sa vrátil do zostavy prvýkrát od zápasu číslo tri v 1. kole proti Torontu. V presilovke však o necelú minútu vyrovnal Fín Sebastian Aho. V druhej tretine sa presadil iba hosťujúci Gregg McKegg. V tretej dvadsaťminútovke domáci predviedli v presilovkách uragán a otočili duel, potom Coyle v 58. minúte trafil do prázdnej bránky, keď hostia už riskovali.citovala agentúra AP Wagnera, ktorý výsledok stanovil po nájazde na Petra Mrázeka 2:02 minúty pred koncom. Mrázek sa vrátil do bránky prvýkrát od zápasu číslo dva v sérii s New York Islanders.povedal pre nhl.com tréner Caroliny Rod Brind'Amour.Rask zastavil 29 striel.povedal fínsky brankár.Veľkou postavou duelu bol opäť kapitán domácich Chára. Koncom prvej tretiny ho Aho trafil pukom do pravej nohy a Chára odišiel s problémami do šatne. Do druhej už nastúpil od začiatku.zhodnotil pre klubový web 42-ročný obranca, ktorý sa vyjadril aj na adresu kolegu z obrany Kampfera:Zápas číslo dva je na programe v nedeľu o 21.00 SELČ.