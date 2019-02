NHL: Boston doma zdolal Colorado po predĺžení, Halák chytil 35 striel

Výsledky:



Nashville - St. Louis 4:5 pp, Boston - Colorado 2:1 pp (za domácich J. Halák chytil 35 striel), Buffalo - Winnipeg 1:3, Chicago - Detroit 5:2, New Jersey - Carolina 3:2, New York Islanders - Minnesota 2:1, Florida - Tampa Bay 2:5, New York Rangers - Toronto 4:1

New York 11. februára (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v zápase zámorskej NHL na domácom ľade nad Coloradom 2:1 po predĺžení. V bránke domácich zlikvidoval 35 striel slovenský brankár Jaroslav Halák. Jeho krajania a spoluhráči Zdeno Chára a Peter Cehlárik sa do štatistík kanadského bodovania nezapísali. Bruins bodovali už v siedmom zápase za sebou, pre Avalanche to bola siedma prehra v sérii.Tampa Bay potvrdila post lídra profiligy víťazstvom 5:2 na ľade Floridy. Slovenský obranca hostí Erik Černák odohral vyše 21 minút a zapísal si jeden mínusový bod.