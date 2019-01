Boston poslal Cehlárika na farmu

Boston ho povolal do prvého tímu 15. januára a Cehlárik svoj tohtoročný debut v NHL okorenil dvomi gólmi do siete Philadelphie.

Boston 20. januára (TASR) - Vedenie klubu zámorskej NHL Boston Bruins poslalo slovenského hokejistu Petra Cehlárika späť na famru v AHL. Dôvodom však nie je jeho výkonnosť, ale fakt, že tím čaká deväťdňová pauza a tréner chce, aby mal dvadsaťtriročný krídelník zápasovú prax.



Podľa portálu cbssports.com sa vráti späť do prvého tímu hneď po All-Star víkende (26.-27. januára). Boston čaká najbližší duel 30. januára doma s Winnipegom Jets.



Cehlárik pôsobil od začiatku prebiehajúcej sezóny v nižšej súťaži AHL, s 29 bodmi (10+19) v 37 zápasoch je najproduktívnejší hráč farmárskeho mužstva Providence Bruins. Boston ho povolal do prvého tímu 15. januára a Cehlárik svoj tohtoročný debut v NHL okorenil dvomi gólmi do siete Philadelphie. V zápase so St. Louis pridal asistenciu a tak má v troch dueloch bilanciu 2+1. Dokopy odohral v profilige 20 stretnutí a získal sedem bodov (3+4).