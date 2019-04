NHL: Boston nominoval Cháru na zisk trofeje Kinga Clancyho

Cenu udeľujú hokejistovi, v ktorého osobe sa najlepšie spájajú hráčske a ľudské kvality.

New York 18. apríla (TASR) - Klub zámorskej NHL Boston Bruins nominoval svojho kapitána, slovenského obrancu Zdena Cháru na zisk trofeje Kinga Clancyho. Cenu udeľujú hokejistovi, v ktorého osobe sa najlepšie spájajú hráčske a ľudské kvality. Trofej je pomenovaná na počesť Francisa M. "King" Clancyho, bývalého hráča, trénera a rozhodcu.



Každý z klubov NHL nominoval jedného hráča, víťaza vyberie špeciálna komisia NHL na čele s komisárom súťaže Garym Bettmanom a jeho zástupcom Billom Dalym. Kritériá pre nomináciu boli okrem iného pozitívny vplyv na spoločnosť, investovaný čas a zdroje do charity, zapájanie sa do charitatívnych programov ako napríklad "Hokej je pre všetkých", alebo "Hokej bojuje proti rakovine" a podobne. Vedenie profiligy oznámi v utorok 23. apríla mená troch finalistov a víťaz bude známy na tradičnom udeľovaní cien NHL 19. júna v Las Vegas. Informovala o tom oficiálna webstránka súťaže.



Štyridsaťdvaročný Chára má v zbierke zatiaľ dve trofeje NHL. V roku 2009 získal prestížnu Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu a o dva roky neskôr sa stal víťazom ceny Marka Messiera pre hokejistu s najvýraznejšími líderskými schopnosťami v NHL.