NHL: Boston poslal Cehlárika opäť na farmu

Boston 26. februára (TASR) - Vedenie Bostonu Bruins opäť poslalo slovenského hokejistu Petra Cehlárika na farmu do Providence. Spolu s ním odišiel do AHL aj ďalší útočník Karson Kuhlman, informoval oficiálny web NHL.



Slovenský útočník má za sebou turbulentné obdobie. Vedenie Bruins, kde pôsobia aj jeho krajania Zdeno Chára a Jaroslav Halák, ho poslalo na farmu aj minulý týždeň, po jednom dni ho však povolalo späť do prvého tímu. Teraz je všetko opäť ináč.



Dvadsaťtriročný slovenský útočník vynechal predchádzajúce zápasy NHL pre zranenie v dolnej časti tela. V tejto sezóne odohral v profilige 14 zápasov s bilanciou 4+2. V AHL má na konte 29 bodov (10+19), je druhý najproduktívnejší hráč Providence.