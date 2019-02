NHL: Boston opäť povolal Cehlárika, na farme bol len deň

Dvadsaťtriročný slovenský útočník vynechal predchádzajúce dva zápasy NHL pre zranenie v dolnej časti tela, ktoré utrpel v sobotňajšom stretnutí s Los Angeles.

Boston 22. februára (TASR) - Vedenie Bostonu Bruins povolalo slovenského hokejistu Petra Cehlárika späť do NHL len deň po tom, ako ho poslalo na farmu do Providence v AHL. Opačným smerom putuje center Trent Frederic, ktorý v stredu nastúpil na ľade Vegas Golden Knights.



Dvadsaťtriročný slovenský útočník vynechal predchádzajúce dva zápasy NHL pre zranenie v dolnej časti tela, ktoré utrpel v sobotňajšom stretnutí s Los Angeles. Najbližšie by mohol za Boston nastúpiť v sobotu na ľade St. Louis. Rošády v zostave robilo vedenie Bruins aj preto, že v stredu získalo útočníka Charlieho Coylea z Minnesoty výmenou za Ryana Donata.



Cehlárik v tejto sezóne odohral v profilige 13 zápasov s bilanciou 4+2. V AHL má na konte 29 bodov (10+19). Informoval o tom Boston na svojom oficiálnom webe.