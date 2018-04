NHL: Boston podľahol Floride, v play off sa postaví proti Torontu

NHL - sumár:



BOSTON BRUINS - FLORIDA PANTHERS 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Góly: 9. Backes (Miller, Krejčí), 50. Pastrňák (Bergeron, Donato) – 2. Borgström (Vatrano), 17. Vatrano (McCann, McGinn), 34. Mamin (Malgin, Yandle), 59. Dadonov (McCann). Brankári: Rask - Reimer (52. Luongo), strely na bránku: 43:26, 17.565 divákov.



Slovák v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 20:52 0 0 0 0 1 2

__________________________________

/legenda: minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



Zoznam účastníkov play off:



Západná konferencia: Nashville - víťaz základnej časti NHL aj konferencie, resp. Centrálnej divízie, Minnesota, Winnipeg /DAŇO/, Vegas /TATAR/ - víťaz Pacifickej divízie, San Jose, Los Angeles, Anaheim, Colorado

Východná konferencia: Tampa Bay /BUDAJ/ - víťaz Atlantickej divízie a celej konferencie, Boston /CHÁRA, CEHLÁRIK/, Toronto /MARINČIN/, Washington - víťaz Metropolitnej divízie, Pittsburgh, Columbus, New Jersey, Philadelphia



Dvojice 1. kola play off:



Západná konferencia:

Nashville - Colorado

Vegas - Los Angeles

Winnipeg - Minnesota

Anaheim - San Jose



Východná konferencia:

Tampa Bay - New Jersey

Washington - Columbus

Boston - Toronto

Pittsburgh - Philadelphia

New York 9. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu vedení kapitánom Zdenom Chárom prehrali v záverečnom zápase základnej časti NHL 2017/18 na domácom ľade s Floridou 2:4 a v tabuľke Atlantickej divízie obsadili konečné druhé miesto o bod za víťazom Tampou Bay. V 1. kole play off sa tak stretnú s tretím Torontom, Lightning čaká konfrontácia s držiteľom druhej voľnej karty New Jersey.Boston mal v noci na pondelok možnosť v prípade víťazstva nad Panthers preskočiť Tampu a vyhrať divíziu, respektíve celú Východnú konferenciu. Florida, ktorá už v sobotu prišla o šancu na účasť vo vyraďovačke, však plány domácim prekazila. Už od 2. minúty viedla po premiérovom profiligovom góle Henrika Borgströma a Bruins potom celý čas stratu len doťahovali. David Pastrňák znížil v 50. minúte na 2:3, no potom hostia vystriedali brankárov a veterán Roberto Luongo už neinkasoval. Záverečnú bodku dal zápasu Rus Jevgenij Dadonov, ktorý upravil v 59. minúte na konečných 4:2.povedal pre zámorské médiá útočník David Backes, ktorý strelil prvý gól "medveďov".poznamenal domáci brankár Tuukka Rask. Chára odohral 20:52 min, slovenský obranca si pripísal aj jeden strelecký pokus, dva bodyčeky a dve trestné minúty.Panthers skončili vo Východnej konferenciii so ziskom 96 bodov na deviatom mieste, k postupu im napokon chýbal iba bod. Na porovnanie - v Západnej konferencii by im táto bodová zbierka stačila na účasť v play off.uviedol útočník Floridy Vincent Trocheck.