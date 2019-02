NHL: Boston podľahol Philadelphii po predĺžení, Chára s asistenciou

NHL - výsledky:

Boston - Philadelphia 2:3 pp /za domácich Chára 0+1/, New Jersey - New York Rangers 3:4, Winnipeg - Columbus 4:3

New York 1. februára (TASR) - Hokejisti Bostonu prehrali v nočnom domácom zápase zámorskej NHL s Philadelphiou 2:3 po predĺžení, nepomohla im ani asistencia kapitána Zdena Cháru. Bruins zaznamenali tretiu prehru v sérii, naopak, ich súper vyhral šiestykrát po sebe.Švédsky útočník Mika Zibanejad dosiahol hetrik a pridal asistenciu pri víťazstve New Yorku Rangers nad New Jersey 4:3.