NHL: Boston prehral v Pittsburghu a prišiel o bodovú šnúru

Sumáre - NHL:

FLORIDA PANTHERS - DETROIT RED WINGS 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Góly: 7. J. Brown (Brouwer, Pysyk), 10. McGinn (Ekblad, Borgström), 29. Vatrano (Ekblad, Hoffman), 42. Huberdeau (Dadonov, Barkov), 43. Hunt (Sheahan), Weegar), 48. Barkov (Huberdeau, Weegar) - 33. Vanek (Nielsen). Brankári: Montembeault - Howard, strely na bránku: 43:20, 15.238 divákov.



WASHINGTON CAPITALS - WINNIPEG JETS 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Góly: 5. Bäckström (Carlson, Kempný), 35. Hagelin (Dowd), 60. Eller (Wilson, Orlov) - 7. Perreault (Roslovic, Copp). Brankári: Copley - Hellebuyck, strely na bránku: 18:34, 18.506 divákov.



PITTSBURGH PENGUINS - BOSTON BRUINS 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Góly: 2. Bjugstad (Hörnqvist, Simon), 14. McCann (Blueger), 37. Guentzel (Crosby, Pettersson), 60. McCann (Guentzel) - 25. Krejčí (Heinen, Marchand), 59. Moore (Coyle, Heinen). Brankári: Murray - HALÁK, strely na bránku: 37:41, 18.578 divákov.



CALGARY FLAMES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)

Góly: 3. Mangiapane (Hathaway, Hamonic), 8. Backlund (Frolík, Tkachuk), 19. Tkachuk (Frolík, Giordano), 40. Backlund (Andersson, Czarnik), 56. Tkachuk (Backlund, Frolík), 58. Tkachuk (Frolík) - 15. Pirri (Tuch, Eakin), 21. Smith (Karlsson, Theodore), 22. Stone (Šťastný, Pacioretty). Brankári: Rittich - Subban, strely na bránku: 35:28, 19.086 divákov.



ANAHEIM DUCKS - LOS ANGELES KINGS 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)

Góly: 8. Sprong (Getzlaf), 53. Silfverberg - 7. D. Brown (Forbort, Doughty), 11. Clifford (Lewis, LaDue), 17. Grundström (Kempe, Toffoli). Brankári: Miller - Quick, strely na bránku: 20:25, 17.174 divákov.



Slováci v akcii:

Zdeno Chára (Boston) 19:09 0 0 0 +1 1 0

Peter Cehlárik (Boston) 14:09 0 0 0 +1 4 0

Jaroslav Halák (Boston) 56:26 33/36 91,7

/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankár: minutáž, zákroky/strely, úspešnosť zásahov/



New York 11. marca (TASR) - Hokejisti Bostonu v bránke so Slovákom Jaroslavom Halákom prehrali v noci na pondelok v zámorskej NHL na ľade Pittsburghu 2:4. Prišli tak o svoju bodovú sériu, ktorá trvala dlhých 19 zápasov. Halák inkasoval tri góly z 36 striel, štvrtý dostaliv závere do prázdnej bránky. V drese Bruins sa predstavili aj kapitán Zdeno Chára a útočník Peter Cehlárik.povedal pre oficiálny web NHL český útočník David Krejčí, autor jedného gólu Bruins. Boston je v tabuľke Východnej konferencie na druhom mieste a po Tampe Bay je zároveň druhý v celkovom poradí súťaže.V ďalšom stretnutí hráči Calgary zdolali domaz Vegas 6:3 aj zásluhou premiérového profiligového hetriku Matthewa Tkachuka. Dvadsaťjedenročný útočník si pripísal aj jednu asistenciu. Trojgólový zápis dosiahol skôr ako jeho slávny otec Keith. Tomu sa to podarilo vo veku 21 rokov a 209 dní, Matthew strelil hetrik o 120 dní skôr.poďakoval sa po zápase Tkachuk. Na všetky góly mu prihral Michael Frolík, český krídelník nazbieral celkovo štyri asistencie.Flames ukončili štvorzápasové čakanie na víťazstvo. Napriek zlej forme sa však udržali na čele Západnej konferencie, hoci druhé San Jose stráca iba bod a má zápas k dobru.povedal Tkachuk.V závere základnej časti sa darí hráčom Washingtonu Capitals. V nedeľňajšom stretnutí si poradili s Winnipegom Jets 3:1 a dosiahli siedme víťazstvo za sebou. Úradujúci šampióni vyrovnali najdlhšiu úspešnú sériu v tejto sezóne.vyhlásil tréner Caps Todd Reirden.Anaheim podľahol v kalifornskom derby "kráľom" z Los Angeles 2:3. Tretí a teda víťazný gól hostí strelil v 17. minúte švédsky nováčik Carl Grundström, 21-ročný útočník tak skóroval aj vo svojom druhom zápase v NHL.