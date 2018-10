NHL: Boston prehral vo Vancouvri po predĺžení, Halák s 20 zákrokmi

Výsledky NHL:



Carolina - Colorado 1:3, Philadelphia - New Jersey 5:2, Los Angeles - Buffalo 1:5, Winnipeg - Arizona 5:3, Columbus - Chicago 1:4, Florida - Detroit 3:4 pp, Ottawa - Montreal 4:3 pp, Toronto - St. Louis 1:4, Minnesota - Tampa Bay 5:4 pp, Edmonton - Nashville 0:3, Vancouver - Boston 2:1 pp /HALÁK (Boston) inkasoval dva góly, mal 20 úspešných zákrokov/, Vegas - Anaheim 3:1, San Jose - New York Islanders 4:1

New York 21. októbra (TASR) - Hokejisti Bostonu v bránke so Slovákom Jaroslavom Halákom prehrali v noci na nedeľu v zámorskej NHL na ľade Vancouveru 1:2 po predĺžení. Halák odchytal celý duel, inkasoval dva góly z 22 striel. Víťazný gól Canucks strelil v 4. minúte predĺženia Bo Horvat. Kapitán Bruins Zdeno Chára odohral vyše 23 minút, zblokoval dve strely a odsedel si dve trestné minúty.V súboji dvoch kanadských tímov Ottawa zdolala Montreal 4:3 po predĺžení. Z víťazstva sa v drese Senators tešil aj Christián Jaroš, ktorého vedenie Ottawy pred stretnutím povolalo z farmy, proti Canadiens nastupoval ako siedmy obranca. V prvom útoku hostí sa predstavil jeho krajan Tomáš Tatar.Arizona v zostave so slovenským krídelníkom Richardom Pánikom prehrala vo Winnipegu 3:5. Toronto nestačilo na St. Louis (1:4), slovenský zadák Martin Marinčin sa nezmestil do zostavy Maple Leafs a duel sledoval ako zdravý náhradník z tribúny.Colorado zvíťazilo na ľade Caroliny 3:1. Pri všetkých troch góloch hostí bol útočník Nathan MacKinnon, ktorý gólom spečatil triumf a na konto si pripísal aj dve asistencie. K tímu Avalanche sa už pripojil slovenský útočník Marko Daňo, do zápasu ale ešte nezasiahol.Buffalo uspelo v Los Angeles 5:1 aj vďaka hetriku Jeffa Skinnera. V ďalšom dueli Philadelphia vyhrala nad New Jersey 5:2.