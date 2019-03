NHL: Boston s Chárom a Cehlárikom predĺžil bodovú šnúru na 18 zápasov

Výsledky NHL:



Boston - Florida 4:3, Pittsburgh - Columbus 3:0, Detroit - New York Rangers 3:2 pp a sn, Ottawa - New York Islanders 2:4, Tampa Bay - Minnesota 0:3, Dallas - Colorado 4:0, Chicago - Buffalo 5:4 pp a sn, Arizona - Calgary 2:0, Edmonton - Vancouver 3:2, Los Angeles - St. Louis 0:4, San Jose - Montreal 5:2

New York 8. marca (TASR) - Hokejisti Bostonu so slovenským duom Zdeno Chára a Peter Cehlárik zdolali v noci na piatok v zámorskej NHL Floridu na domácom ľade 4:3. Bruins potvrdili výbornú formu, bodovali už v 18. zápase v sérii. Slovenský brankár Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky, víťazstvo vychytal "medveďom" Fín Tuukka Rask.Uspela aj Arizona s Richardom Pánikom, ktorá zvíťazila na lídrom Západnej konferencie Calgary 2:0 a na postupovú pozíciu stráca tri body. Nádej na play off živí aj Edmonton s obrancom Andrejom Sekerom, ktorý si poradil doma s Vancouverom 3:2.Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom nestačila na Minnesotu, líder súťaže prehral 0:3. Výhru Wild zariadil svojím prvým hetrikom v NHL Jason Zucker. Ottawa bez zraneného Christiána Jaroša podľahla doma New Yorku Islanders 2:4. V akcii bol aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorého Montreal prehral na klzisku San Jose 2:5.Prvým hetrikom v profiligovej kariére sa okrem Zuckera blysol v noci aj ruský krídelník Alexander Radulov, ktorý režíroval domáci triumf Dallasu 4:0 nad Coloradom.