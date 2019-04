NHL: Boston vyradil v 1. kole play off Toronto, Chára s tromi pluskami

1. kolo play off NHL

7. zápas štvrťfinále Východnej konferencie



Boston - Toronto 5:1



/konečný stav série: 4:3/





7. zápas štvrťfinále Západnej konferencie



San Jose - Vegas 0:2 po druhej tretine



/stav série: 3:3/

Boston 24. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins so slovenským obrancom Zdenom Chárom a brankárom Jaroslavom Halákom sa prebojovali do semifinále Východnej konferencie zámorskej NHL. V rozhodujúcom siedmom zápase 1. kola play off zdolali Toronto Maple Leafs 5:1 a v celej sérii triumfovali 4:3.Chára si pripísal na konto tri plusové body. Halák nechytal, prednosť opäť dostal Tuukka Rask. Fín bol veľkou oporou domácich, keď vykryl 32 striel. V zostave Toronta chýbal obranca Martin Marinčin, ktorý by po vypadnutí kanadského tímu mohol posilniť Slovensko na MS. V drese Bostonu sa gólovo presadili najmä hráči z tretej a štvrtej formácie. Bruins to v play off na Maple Leafs vedia, z bojov o Stanleyho pohár ich vyradili aj v sezónach 2017/2018 a 2012/2013. V konferenčnom semifinále narazia zverenci trénera Brucea Cassidyho na Columbus Blue Jackets.