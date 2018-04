NHL: Boston vstúpil do play off víťazne, Chára zaznamenal asistenciu

Play off NHL - 1. kolo



štvrťfinále Východnej konferencie - prvé zápasy:



Tampa Bay - New Jersey 5:2

/stav série: 1:0/



Boston - Toronto 5:1 /za domácich CHÁRA 0+1/

/stav série: 1:0/



Washington - Columbus 3:4 pp

/stav série: 0:1/



štvrťfinále Západnej konferencie - prvé zápasy:



Nashville - Colorado 5:2

/stav série: 1:0/



Anaheim - San Jose 0:3

/stav série: 0:1/

New York 13. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins s kapitánom Zdenom Chárom vstúpili do play off NHL víťazne. Vo svojom úvodnom zápase vo štvrťfinále Východnej konferencie zdolali na domácom ľade Toronto Maple Leafs jednoznačne 5:1 a ujali sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazstvá. Chára sa na triumfe podieľal jednou asistenciou.Slovenský obranca asistoval v 3. tretine pri góle mladíka Seana Kuralyho na 4:1. Darilo sa najmä prvému útoku "medveďov", český krídelník David Pastrňák zaznamenal gól a dve asistencie, Brad Marchand mal bilanciu 1+1. Chára odohral v prvej obrannej dvojici Bruins 19:41 min, pripísal si aj jeden strelecký pokus a dve trestné minúty.V noci na piatok sa rozbehli v zámorskej profilige aj ďalšie štyri série 1. kola play off. Najlepší tím Východnej konferencie Tampa Bay Lightning potvrdil rolu favorita a poradil si doma s New Jersey Devils 5:2. Slovenský brankár v službách "bleskov" Peter Budaj nebol ani na striedačke, celý zápas odchytal za domácich Rus Andrej Vasilevskij, ktorému kryl chrbát Louis Domingue.