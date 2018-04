NHL: Chárov Boston uspel v zápase proti Torontu, Marchand:Úžasný zápas

Slovenský kapitán Bostonu Zdeno Chára odohral takmer polovicu duelu a bol najvyťaženejší spomedzi všetkých korčuliarov.

New York 26. apríla (TASR) - New York 26. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins s kapitánom Zdenom Chárom postúpili do 2. kola play off zámorskej NHL. V noci na štvrtok zvládli rozhodujúci siedmy zápas štvrťfinálovej série Východnej konferencie a nad Torontom Maple Leafs zvíťazili doma 7:4, hoci po druhej tretine prehrávali o gól.



"Bol to jeden z najúžasnejších zápasov, v akom som kedy hral. Hralo sa hore-dolu, diváci boli výborní, na ľade bolo veľa emócií," citoval portál nhl.com domáceho útočníka Brada Marchanda, ktorý spečatil postup "medveďov" gólom na 7:4 do prázdnej bránky Toronta. Nováčik Jake DeBrusk rozvlnil sieť za chrbátom brankára hostí dvakrát a vo svojej premiérovej sérii v play off NHL si pripísal 7 bodov. "Javorové listy" sa dostali do play off prvýkrát od roku 2004, no s vyraďovacou fázou sa lúčia hneď po 1. kole. "Vždy je to veľké sklamanie, keď vypadnete. Chceli sme získať Stanleyho pohár," uviedol podľa agentúry AP dvojgólový strelec hostí Patrick Marleau.



Slovenský kapitán Bostonu Zdeno Chára odohral takmer polovicu duelu a bol najvyťaženejší spomedzi všetkých korčuliarov. Bránku Toronta ohrozil dvoma strelami a pripísal si dva plusové body.



V 2. kole sa Bruins stretnú s Tampou Bay Lightning, v druhom konferenčnom semifinále na seba narazia Washington Capitals a Pittsburgh Penguins. V semifinále Západnej konferencie si zmerajú sily Nasville Predators s Winnipegom Jets a nováčika súťaže Vegas Golden Knights čaká séria so San Jose Sharks.



1. kolo play off NHL



Štvrťfinále Východnej konferencie - 7. zápas:



Boston - Toronto 7:4



/konečný stav série: 4:3, Boston postúpil do 2. kola play off/