NHL: Boston zvíťazil nad Columbusom po predĺžení a v sérii vedie 1:0

2. kolo play off NHL

1. zápas semifinále Východnej konferencie



Boston - Columbus 3:2 pp



/stav série: 1:0/





1. zápas semifinále Západnej konferencie



St. Louis - Dallas 3:2



/stav série: 1:0/

New York 26. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu vstúpili úspešne do 2. kola play off NHL. V úvodnom domácom zápase semifinále Východnej konferencie zdolali v noci na piatok Columbus 3:2 po predĺžení. Hrdinom Bruins bol Charlie Coyle, ktorý v závere tretej tretiny vyrovnal a v predĺžení strelil víťazný gól. Zdeno Chára v domácom drese strávil na ľade takmer 23 minút a do štatistík si pripísal mínusový bod. Brankár Jaroslav Halák bol opäť iba na striedačke.Domáce prostredie využili aj St. Louis Blues, keď zdolali Dallas Stars 3:2. V sérii sa ujali vedenia 1:0. Dvoma gólmi sa podpísal pod triumfVladimir Tarasenko.