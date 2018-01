NHL: Bruins s Chárom zdolali Montreal

sumáre NHL:

BOSTON BRUINS - MONTREAL CANADIENS 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)



Góly: 7. Pastrňák (Bergeron, Marchand), 23. Spooner (Krejčí, DeBrusk), 44. Marchand (Bergeron, Krug), 57. Krejčí (Backes) - 1. Jeřábek (Hudon, Byron). Brankári: Rask - Price, strely na bránku: 32:22, 17.565 divákov.







ANAHEIM DUCKS - PITTSBURGH PENGUINS 5:3 (0:1, 4:0, 1:2)



Góly: 25. Rakell (Getzlaf, Beauchemin), 26. Henrique (Kaše, Ritchie), 30. Wagner (Silfverberg, Fowler), 39. Kaše, 60. Lindholm - 19. Malkin (Hörnqvist, Hagelin), 49. Kessel (Crosby, Schultz), 55. Guentzel (Kessel, Crosby). Brankári: Gibson - Jarry, strely na bránku: 33:33, 17.291 divákov.







Slovák v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 21:52 0 0 0 +1 0 0



/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Boston 18. januára (TASR) - Hokejisti Bostonu vedení kapitánom Zdenom Chárom zdolali v noci na štvrtok v zámorskej NHL na domácom ľade Montreal Canadiens 4:1 a upevnili si druhú pozíciu v tabuľke Atlantickej divízie. Bruins bodovali už v 14. zápase v rade.Trénerovi hostí Claudeovi Julienovi sa tak nevydaril návrat do Bostonu, ktorý viedol v rokoch 2007-2017 a v roku 2011 s ním získal slávny Stanleyho pohár. Skúsený kouč sa postavil proti svojim bývalým zverencom prvýkrát od svojho odvolania vo februári minulého roka. Chára bol s 21:52 minútami najvyťaženejším korčuliarom svojho tímu, slovenský obranca si pripísal jeden plusový bod.pochvaľoval si obrancaTorey Krug.Montreal mal výborný vstup do zápasu, keď sa už po 31 sekundách presadil premiérovo v profilige Jakub Jeřábek. Český obranca pritom chcel len prihrať Maxovi Paciorettymu, no puk sa odrazil od Cháru do siete. Bruins vyrovnali v 7. minúte, keď rozvlnil sieť David Pastrňák a v ďalšom priebehu dávali góly už iba domáci. Postupne skórovali Ryan Spooner, Brad Marchand a David Krejčí.uviedol Marchand.Juliena privítali v TD Garden počas prvej prestávky videospomienkou s jeho najlepšími momentmi v Bostone.povedal Julien.V druhom nočnom dueli si domáci Anaheim poradil s obhajcom titulu Pittsburghom 5:3. Základ triumfu položil v druhej tretine, ktorú vyhral jasne 4:0. Penguins tak prišli o štvorzápasovú víťaznú sériu.poznamenal kapitánSidney Crosby.povedal útočníkAdam Henrique.Kapitán Ryan Getzlaf zaznamenal 600. asistenciu v základnej časti NHL, čo sa mu podarilo ako prvému hráčovi v histórii Anaheimu. Jevgenij Malkin dal svoj 20. gól a túto hranicu pokoril v desiatej sezóne v drese Pittsburghu. Okrem neho sa to podarilo len trojici Mario Lemieux (12 sezón), Jaromír Jágr (11) a Crosby (10).