TRAGÉDIA V ZÁMORIÍ: Bývalý brankár NHL Ray Emery sa utopil

New York 16. júla (TASR) - Bývalý hokejový brankár v zámorskej NHL Ray Emery v nedeľu zomrel. Tridsaťpäťročný Kanaďan sa utopil v Ontárijskom jazere.



"V nedeľu ráno si išiel zaplávať s priateľmi. Bohužiaľ, po skoku do vody sa nevynoril," uviedol portál ottawasun.com.



Emery pôsobil v NHL v rokoch 2003-2015, o rok neskôr ukončil kariéru. Ottawu Senators doviedol v roku 2007 až do finále bojov o Stanleyho pohár. V najprestížnejšej hokejovej lige sveta chytal aj za Philadelphiu Flyers, Anaheim Ducks a Chicago Blackhawks.