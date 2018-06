VIDEO: Ovečkin sa konečne dočkal: Washington získal Stanleyho pohár

Hokejisti Washingtonu so Stanleyho pohárom. Foto: TASR/AP

Piaty zápas finálovej série play off NHL:



VEGAS GOLDEN KNIGHTS - WASHINGTON CAPITALS 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

Góly: 30. Schmidt (Smith, Marchessault), 33. Perron (TATAR, Miller), 40. Smith (Tuch, Theodore) - 27. Vrána (Wilson, Kuznecov), 31. Ovečkin (Bäckström, Carlson), 50. Smith-Pelly (Orpik), 53. Eller (Connolly, Burakovsky). Rozhodovali: McCauley, Joannette – MacPherson, J. Murray, vylúčení: 6:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 31:33, 18.529 divákov.



Vegas: Fleury – Engelland, McNabb, Schmidt, Theodore, Miller, Sbisa – Smith, Karlsson, Marchessault – Neal, Haula, Tuch - TATAR, Eakin, Perron - Carrier, Bellemare, Nosek

Washington: Holtby – Carlson, Kempný, Niskanen, Orlov, Djoos, Orpik – Wilson, Kuznecov, Ovečkin – Oshie, Bäckström, Vrána – Connolly, Eller, Burakovsky – Smith-Pelly, Beagle, Stephenson



/konečný stav série: 1:4, Washington získal Stanleyho pohár/

Slovák v akcii:



Tomáš Tatar (Vegas) 12:08 0 1 1 0 0 2

/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Profil Washingtonu Capitals:

Názov klubu: Washington Capitals

Konferencia: Východná

Divízia: Metropolitná

Webová stránka: capitals.nhl.com

Hala: Capital One Arena (kapacita 18.506 divákov)

Klubové farby: červená, biela, modrá

Farmárske kluby: Hershey Bears (AHL), South Carolina Stingrays (ECHL)

Prvá sezóna v NHL: 1974/75

Najväčšie úspechy klubu: zisk Stanleyho pohára v roku 2018, postup do finále play off v roku 1998

Počet Stanleyho pohárov: 1 (2018)

Počet víťazstiev v konferencii (v play off): 2 (1998, 2018)

Počet Prezidentských trofejí (víťaz zákl. časti): 3 (2009/2010, 2015/2016, 2016/2017)

Majiteľ klubu: Monumental Sports & Entertainment (prezident Ted Leonsis)

Generálny manažér: Brian MacLellan (od roku 2014)

Hlavný tréner: Barry Trotz (2014)

Asistenti trénera: Todd Reirden, Blaine Forsythe, Lane Lambert, Scott Murray, Mitch Korn

Kapitán: Alexander Ovečkin

Najväčšie osobnosti v histórii klubu: Mike Gartner, Dennis Maruk, Bobby Carpenter, Rod Langway, Dale Hunter, Olaf Kölzig, Calle Johansson, Peter Bondra, Sergej Gončar, Alexander Ovečkin, Nicklas Bäckström



Káder šampióna 2017/18:

Brankári: Braden Holtby, Philipp Grubauer, Pheonix Copley

Obrancovia: John Carlson, Matt Niskanen, Dmitrij Orlov, Brooks Orpik, Michal Kempný, Christian Djoos, Madison Bowey, Jakub Jeřábek

Útočníci: Alexander Ovečkin, Jevgenij Kuznecov, Nicklas Bäckström, T.J. Oshie, Lars Eller, Andre Burakovsky, Tom Wilson, Brett Connolly, Jakub Vrána, Jay Beagle, Devante Smith-Pelly, Chandler Stephenson, Alex Chiasson, Nathan Walker, Travis Boyd, Shane Gersich, Brian Pinho

Ovečkin získal cenu pre najužitočnejšieho hráča play off

Prehľad víťazov NHL podľa počtu titulov

24 - Montreal Canadiens

13 - Toronto Maple Leafs

11 - Detroit Red Wings

6 - Boston Bruins, Chicago Blackhawks

5 - Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins

4 - New York Islanders, New York Rangers

3 - New Jersey Devils

2 - Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers

1 - Anaheim Ducks, Carolina Hurricanes, Calgary Flames, Dallas Stars, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals

Prehľad doterajších víťazov Stanleyho pohára:



2018 Washington Capitals

2017 Pittsburgh Penguins

2016 Pittsburgh Penguins

2015 Chicago Blackhawks (Marián Hossa)

2014 Los Angeles Kings (Marián Gáborík)

2013 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Michal Handzuš)

2012 Los Angeles Kings

2011 Boston Bruins (Zdeno Chára)

2010 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Tomáš Kopecký)

2009 Pittsburgh Penguins (Miroslav Šatan)

2008 Detroit Red Wings (Tomáš Kopecký)

2007 Anaheim Ducks

2006 Carolina Hurricanes

2005 výluka

2004 Tampa Bay Lightning (Martin Cibák)

2003 New Jersey Devils (Jiří Bicek)

2002 Detroit Red Wings

2001 Colorado Avalanche

2000 New Jersey Devils

1999 Dallas Stars

1998 Detroit Red Wings

1997 Detroit Red Wings

1996 Colorado Avalanche

1995 New Jersey Devils

1994 New York Rangers

1993 Montreal Canadiens

1992 Pittsburgh Penguins

1991 Pittsburgh Penguins

1990 Edmonton Oilers

1989 Calgary Flames

1988 Edmonton Oilers

1987 Edmonton Oilers

1986 Montreal Canadiens

1985 Edmonton Oilers

1984 Edmonton Oilers

1983 New York Islanders

1982 New York Islanders

1981 New York Islanders

1980 New York Islanders

1979 Montreal Canadiens

1978 Montreal Canadiens

1977 Montreal Canadiens

1976 Montreal Canadiens

1975 Philadelphia Flyers

1974 Philadelphia Flyers

1973 Montreal Canadiens

1972 Boston Bruins

1971 Montreal Canadiens

1970 Boston Bruins

1969 Montreal Canadiens

1968 Montreal Canadiens

1967 Toronto Maple Leafs

1966 Montreal Canadiens

1965 Montreal Canadiens

1964 Toronto Maple Leafs

1963 Toronto Maple Leafs

1962 Toronto Maple Leafs

1961 Chicago Black Hawks (Stan Mikita)

1960 Montreal Canadiens

1959 Montreal Canadiens

1958 Montreal Canadiens

1957 Montreal Canadiens

1956 Montreal Canadiens

1955 Detroit Red Wings

1954 Detroit Red Wings

1953 Montreal Canadiens

1952 Detroit Red Wings

1951 Toronto Maple Leafs

1950 Detroit Red Wings

1949 Toronto Maple Leafs

1948 Toronto Maple Leafs

1947 Toronto Maple Leafs

1946 Montreal Canadiens

1945 Toronto Maple Leafs

1944 Montreal Canadiens

1943 Detroit Red Wings

1942 Toronto Maple Leafs

1941 Boston Bruins

1940 New York Rangers

1939 Boston Bruins

1938 Chicago Black Hawks

1937 Detroit Red Wings

1936 Detroit Red Wings

1935 Montreal Maroons

1934 Chicago Black Hawks

1933 New York Rangers

1932 Toronto Maple Leafs

1931 Montreal Canadiens

1930 Montreal Canadiens

1929 Boston Bruins

1928 New York Rangers

1927 Ottawa Senators

1926 Montreal Maroons

1925 Victoria Cougars

1924 Montreal Canadiens

1923 Ottawa Senators

1922 Toronto St. Pats

1921 Ottawa Senators

1920 Ottawa Senators

1919 Toronto Arenas

1918 Toronto Arenas

1917 Seattle Metropolitans

1916 Montreal Canadiens

1915 Vancouver Millionaires

1914 Toronto Blueshirts

1913 Quebec Bulldogs

1912 Quebec Bulldogs

1911 Ottawa Senators

1910 Montreal Wanderers

1909 Ottawa Senators

1908 Montreal Wanderers

1907 Montreal Wanderers

1906 Montreal Wanderers

1905 Ottawa Silver Seven

1904 Ottawa Silver Seven

1903 Ottawa Silver Seven

1902 Montreal A. A. A.

1901 Winnipeg Victorias

1900 Montreal Shamrocks

1899 Montreal Shamrocks

1898 Montreal Victorias

1897 Montreal Victorias

1896 Montreal Victorias

1895 Montreal Victorias

1894 Montreal A. A. A.

1893 Montreal A. A. A.

Las Vegas 8. júna (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals získali prvýkrát v klubovej histórii Stanleyho pohár. V noci na piatok zvíťazili v piatom súboji finále play off NHL na ľade Vegas Golden Knights 4:3 a v celej sérii triumfovali 4:1 na zápasy. "Zlatým rytierom" nepomohla ani asistencia slovenského útočníka Tomáša Tatara, ktorý bodoval prvýkrát vo finálovej sérii.Hráči z hlavného mesta USA sa dočkali premiérového titulu po 43 rokoch od vstupu do profiligy. Dosiaľ ich najväčším úspechom bol postup do finále v roku 1998. Nováčik z Las Vegas prienikom do finále vo svojej prvej sezóne v NHL šokoval hokejovú verejnosť, na prvú trofej si však bude musieť ešte počkať.Alexander Ovečkin sa tak po trinástich sezónach v NHL dočkal vytúženého pohára, ako kapitán Washingtonu mohol po záverečnej siréne ako prvý zdvihnúť strieborný grál nad hlavu. Ruský útočník zároveň získal aj Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off.nechal sa počuť Ovečkin.vyhlásil 32-ročný kanonier, ktorý prispel k víťazstvu v piatom zápase jedným gólom. Bol to už jeho 15. presný zásah v tohtoročných vyraďovacích bojoch, čím prekonal klubový rekord Johna Drucea z roku 1990 (14).vyznal sa brankár "Caps" Braden Holtby.Po bezgólovej prvej dvadsaťminútovke priniesla tá druhá až päť presných zásahov. Knights najprv dvakrát zmazali súperov náskok a v závere tretiny sa dokázali dostať do vedenia. Pod druhý gól domácich sa výrazne podpísal Tatar, slovenský krídelník v 33. minúte umne tečoval strelu obrancu Colina Millera a puk dopravil do siete dôrazný David Perron. Washington ale šiel v lasvegaskej T-Mobile Arene tvrdo za triumfom, v 50. minúte vyrovnal Devante-Smith Pelly a o tri minúty neskôr sa postaral o víťazný zásah hostí dánsky center Lars Eller.citovala autora víťazného gólu agentúra AP.povedal v prvej televíznej reakcii center "Caps" Nicklas Bäckström.rozplýval sa jeho spoluhráč T.J. Oshie.Knights prvýkrát v play off prehrali zápas, v ktorom viedli po druhej tretine. Po víťazstve v prvom finálovom dueli neuspeli v ďalších štyroch a pohár im unikol. Rovnako aj Tatarovi, slovenský krídelník, ktorý dostal druhýkrát vo finále šancu v zostave Vegas, odohral 12:08 minúty a okrem asistencie si pripísal aj dva bodyčeky a dvojminútový trest za hákovanie. Domáci hráči sa s prehrou iba ťažko vyrovnávali.smútil brankár "rytierov" Marc-Andre Fleury.povedal v prvej televíznej reakcii center "Caps" Nicklas Bäckström.rozplýval sa jeho spoluhráč T.J. Oshie.Hráči Vegas prvýkrát v play off prehrali zápas, v ktorom viedli po druhej tretine. Po víťazstve v prvom finálovom dueli neuspeli v ďalších štyroch a pohár im unikol. Rovnako aj Tatarovi, slovenský krídelník, ktorý dostal druhýkrát vo finále šancu v zostave Vegas, odohral 12:08 min a okrem asistencie si pripísal aj dva bodyčeky a dvojminútový trest za hákovanie.Tréner Vegas Gallant urobil oproti štvrtému finálovému duelu dve zmeny v zostave, vypadli z nej Carpenter a Reaves, ktorých v útoku nahradili Perron a Carrier. Washington nastúpil bez zmien.Zápas sa začal v ohromnom tempe, mužstvá predvádzali fyzický hokej plný tvrdých osobných stretov, v ktorých sa vyžíval najmä útočník hostí Wilson. Oba tímy vychádzali zo zabezpečenej obrany, prioritou bolo nedopustiť sa žiadnej vážnej chyby, diváci tak nevideli v prvej tretine veľa prvotriednych šancí. Domáceho brankára Fleuryho prvýkrát nebezpečne ohrozil v 2. minúte Ovečkin, na druhej strane pálil zo zaujímavej pozície obranca Engelland iba do Holtbyho. Capitals výraznejšie zatlačili súpera pri prvej presilovke, nápor vygradoval žŕdkou, ktorú zo svojej tradičnej palebnej pozície orazítkoval Ovečkin.Ďalšiu presilovku hrali hostia v úvode druhej tretiny, zaujal v nej najmä teč Kuznecova po nahodení Carlsona, pri ktorom sa zaskvel Fleury. Prvý gólový moment prišiel v 27. min, Engelland v sľubnej pozícii mieril mimo a potom chýbal vzadu pri následnej rýchlej kontre hostí, ktorú po vysunutí od Wilsona zakončil parádnou strelou do ľavého horného rohu Vrána - 0:1. Vzápätí sa prekľučkoval až pred súperovu bránku obranca Djoos, Fleury výborne zasiahol. Domáci dokázali odpovedať v polovici stretnutia, keď si strelu Schmidta zrazil do siete korčuľou Niskanen. Z vyrovnania sa však Knights dlho netešili, už o 34 sekúnd využil nádherný pas Bäckströma v presilovke Ovečkin, ktorý aj so šťastím prestrelil Fleuryho. Potom prišla Tatarova chvíľa. V 33. min šikovne tečoval nahodenie Millera a puk skončil až za chrbtom Holtbyho. Ako ukázal videozáznam, do siete ho dopravil korčuľou Perron. Situáciu ešte musel odobriť videorozhodca, keďže hostia reklamovali nedovolené bránenie v hre Holtbymu, podľa arbitrov si však Perron počínal v bránkovisku v rámci pravidiel. Zápas sa parádne rozbehol, Fleuryho od ďalšieho inkasovaného gólu zachránila žŕdka, ktorú trafil Stephenson. Domácich dostal potom prvýkrát do vedenia Smith po nezištnej prihrávke Tucha. Po góle nasledovala hromadná šarvátka, ktorú vyprovokoval Orpik, a rozhodcovia tak mali plné ruky práce. V závere tretiny sa Tatar blysol ukážkovým pasom na Perrona, jeho strelu ale ukryl v lapačke Holtby.Knights sa po vedúcom góle uvoľnili a v úvode tretieho dejstva sa zahryzli do súpera. Smith a Miller mali možnosť zvýšiť skóre, ale v koncovke neuspeli. Z tempa "rytierov" potom vyhodilo vylúčenie Tatara za hákovanie, v oslabení sa však v pohode ubránili. Hra sa opäť vyrovnala, po akcii Ovečkina mohol vyrovnať Kuznecov. Podarilo sa to ale až v 50. minúte Smith-Pellymu, ktorý si pristavil korčuľou puk po strele Orpika a zasunul ho za Fleuryho. Následne domáci brankár iba s námahou vyrazil bekhendové zakončenie Vránu zo vzduchu. V 53. min už Capitals viedli, Fleury neudržal zrazenú strelu Connollyho, Eller si našiel nepokrytý puk a pohodlne ho dorazil do opustenej bránky - 3:4. Napriek obrovskej snahe si už Knights nedokázali vynútiť predĺženie, nepomohla im ani power play bez brankára. Holtby podporovaný obetavou obranou v závere podržal hostí, ktorí mohli ešte zvýšiť svoj náskok, ale Bäckström netrafil prázdnu bránku. Nič to nezmenilo na tom, že po záverečnej siréne mohli vypuknúť na ľade majstrovské oslavy Washingtonu.Kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin získal prvýkrát v kariére Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off NHL. Ruský hokejista prispel k triumfu Capitals vo vyraďovačke 27 bodmi, s 15 gólmi sa stal najlepším strelcom v bojoch o Stanleyho pohár.Ovečkin prevzal trofej po piatom finálovom súboji, v ktorom Washington vyhral na ľade Vegas 4:3. Capitals triumfovali v celej sérii 4:1 na zápasy. Ruský útočník dostal v hlasovaní o MVP play off prednosť pred krajanom Jevgenijom Kuznecovom, ktorý sa stal s 32 bodmi (12+20) najproduktívnejším hráčom vyraďovacej časti, i pred ďalším spoluhráčom brankárom Bradenom Holtbym.